Mit diesen Aktien bereite ich mein Depot auf den drohenden Börsencrash vor

Die letzten Wochen waren für Anleger nicht einfach. Insbesondere wenn man Tech-Aktien in seinem Depot liegen hat, sind die Kursgewinne in den letzten Wochen deutlich zusammengeschmolzen. Höchste Zeit also, das eigene Depot auf mögliche weitere Rückschläge vorzubereiten.

Für mich sind solide Dividendenaktien mit einem verhältnismäßig geringen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) die erste Wahl. Denn wie gesagt sind es die Tech-Aktien, die aktuell besonders stark fallen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass diese Aktien in den letzten Jahren zu den größten Gewinnern gehörten und die Kurse schneller gestiegen sind als die Gewinne. Eigentlich sehen wir also nur eine Korrektur der zu hohen Bewertungen. 2 solide Aktien gegen den drohenden Kursverfall 2 solide Aktien gegen den drohenden Kursverfall Die Aktien der folgenden beiden Unternehmen sind dagegen weniger hoch bewertet und die Kurse seit Jahresbeginn sogar gegen den Trend leicht gestiegen. Coca-Cola Die Coca-Cola-Aktie ist für mich der Inbegriff der krisenresistenten Aktie. Denn der Softdrinkgigant ist kaum anfällig für Konjunkturschwankungen, was zum Teil daran liegt, dass das Unternehmen in fast jedem Land der Welt aktiv ist. Darüber hinaus verfügt Coca-Cola über eine sehr starke Marktposition. Deshalb schafft es Coca-Cola, Jahr für Jahr weiterzuwachsen. Für die Aktionäre bedeutet das praktisch kontinuierlich steigende Gewinne und Dividenden. Als Konsequenz sieht man hier selten große Kursausschläge. Selbst in der aktuellen Volatilität kann die Aktie noch zulegen. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um knapp 2 % auf 59,77 US-Dollar gestiegen (Stand: 14.02.2022, relevant für alle Kurse). Vor wenigen Tagen hat die Aktie sogar ein neues Allzeithoch erreicht! Trotz Allzeithoch liegt das KGV bei „nur" 26,5, basierend auf dem Gewinn je Aktie von 2,25 US-Dollar des letzten Jahres. Damit ist die Aktie zwar sicher kein Schnäppchen, aber in einem Markt, in dem man problemlos Aktien finden kann, die mit dem 70-Fachen des Gewinns oder mehr bewertet werden, auch nicht außergewöhnlich hoch bewertet. Kommen wir damit zum nächsten Kandidaten. Münchener Rückversicherung Münchener Rückversicherung Auch die Münchener Rückversicherung ist aus meiner Sicht ein Top-Kandidat in unsicheren Zeiten. Genau wie die Coca-Cola-Aktie hat sich auch diese Aktie in den letzten Wochen und Monaten deutlich besser entwickelt als der Markt. Zwar werden die Kennzahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr erst in einigen Tagen bekanntgegeben. Aber schon auf Basis der Zahlen der ersten neun Monate lässt sich ablesen, dass die große Kursrally an der Aktie vorbeigegangen ist. Denn in dem Zeitraum lag der Gewinn je Aktie bei 14,73 Euro. Daraus ergibt sich ein KGV von 17,8. Berücksichtigt man nun auch noch die Zahlen des letzten Quartals, wird das KGV sicher noch niedriger liegen. Aber nicht nur das macht die Aktie interessant. Hier bekommt man zudem auch noch eine ordentliche Dividende. Im letzten Jahr wurden 9,80 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Und in diesem Jahr ist dank der guten Gewinne mit einer weiteren Anhebung zu rechnen. Die ideale Kombination aus einer soliden Aktie mit hoher Dividende also.