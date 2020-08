MLP - Worauf wartet die Aktie?

MLP SE - WKN: 656990 - ISIN: DE0006569908 - Kurs: 5,630 € (XETRA)

Die Kursmuster sind im kurz- und mittelfristigen Chartbild noch sehr konstruktiv zu werten. Der starke Rallyschub aus dem Mai und Juni wurde in den vergangenen Wochen auf hohem Niveau korrigiert, wobei sich die Aktie souverän oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA 200 und EMA50 behaupten konnte. Jetzt steht die Aktie wieder knapp unterhalb der Junihochs und direkt an der flachen Abwärtstrendlinie seit Februar. Was den Bullen noch fehlt ist ein Ausbruch über diese Widerstände als konkretes Handelssignal. Das Papier sollte nun engmaschig beobachtet werden.

Ausbruch in Kürze möglich

Gelingt der MLP-Aktie ein nachhaltiger Anstieg über 5,73 und später 5,98 EUR, könnte eine größere Kaufwelle eingeleitet werden. Bei 6,50 - 6,52 EUR liegt das erste Rallyziel, darüber hinaus wäre Platz bis 6,88 und 8,10 - 8,20 EUR.

Auf der Unterseite würde ein Rückfall per Tagesschlusskurs unter 5,37 EUR eine Abwärtskorrektur bis 5,14 - 5,18 EUR möglich machen. Darunter liegen bei 4,90 - 4,97 oder im Falle starken Verkaufsdrucks bei 4,45 - 4,50 EUR die nächsten Auffangzonen.

MLP

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)