MODERNA - Chartbild weiterhin bullisch

Die Moderna-Aktie markierte am 10. August 20021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 497,17 USD. Nach diesem Hoch kam es zu einem schnellen Abverkauf auf 349,00 USD.

Mit diesem Tief vom 16. August setzte eine Bodenbildung ein. Diese Bodenbildung wurde am 03. September mit dem Ausbruch über 413,30 USD erfolgreich abgeschlossen. Seit einem Hoch bei 464,85 USD befindet sich der Wert in einem Pullback an die Bodenformation. Dieser Pullback lässt sich bisher in einem bullischen Keil eingrenzen. Die obere Begrenzung dieses Keils liegt heute in der ersten Stunde des US-Handels bei 433,45 USD. Das gestrige Tageshoch wäre der nächste Widerstand, es liegt bei 435,45 USD.

Ausbruch möglich?

Gelingt der Moderna-Aktie ein Ausbruch über 433,45 USD, besser noch über 435,45 USD, dann könnte der Pullback an die Bodenformation als abgeschlossen angesehen werden. In diesem Fall wäre eine Rally an das Allzeithoch bei 497,17 USD möglich. Ein Ausbruch über dieses Hoch würde der Aktie zudem ganz neue Perspektiven eröffnen. Eine Rally gen 810,54 USD wäre dann möglich. Wie die Chancen stehen, dass die Aktie auch das Allzeithoch durchbricht, lässt sich aktuell kaum einschätzen.

Sollte der Wert stabil unter 413,30 USD abfallen, wäre die Bodenformation aufgeknackt. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rücksetzer gen 349,00 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der Moderna-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Aber noch fehlt der Startschuss für eine neue Rally.

Zusätzlich lesenswert:

DRÄGERWERK - Fatale Entwicklung

VIVENDI/UNIVERSAL MUSIC - Spin-off wird zur Goldgrube für Bill Ackerman

BECHTLE - Wohin soll diese Rally noch führen?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Moderna Inc. (1 Kerze = 1 Stunde)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)