Moody’s ESG Solutions Group: V.E erstellt Zweitgutachten zu Italiens erster Rahmenstruktur und Ausgabe von grünen Staatsanleihen

Die Moody’s ESG Solutions Group gab heute bekannt, dass die Moody’s-Tochter V.E ein Zweitgutachten (SPO) zu Italiens Rahmenstruktur für grüne Staatsanleihen und der entsprechenden ersten Ausgabe erstellt hat. Das Rahmenwerk, das mit den vier Kernkomponenten der Grundsätze für grüne Anleihen von 2018 abgestimmt ist, wird zur Finanzierung von Haushaltslinien verwendet, die die Umweltprioritäten des Landes widerspiegeln, darunter erneuerbare Energie und saubere Verkehrsmittel. Nach Ansicht von V.E werden diese Kategorien voraussichtlich zu sieben der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen.

„Unserer Einschätzung nach werden die in diesem Rahmen ausgegebenen Anleihen einen ,robusten‘ Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Italien hat sich zur Durchführung einer eingehenden Prüfung des Umweltbeitrags der Projekte, die damit finanziert werden sollen, verpflichtet. Die vorgesehenen Ausgaben bieten deutliche Vorteile hinsichtlich Klimaschutzmaßnahmen, Klimaanpassung, Vorbeugung und Eindämmung von Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvoller Handhabung natürlicher Rohstoffe und Schutz von Ökosystemen und biologischer Artenvielfalt“, erklärte Juliette Macresy, Executive Director for Sustainable Finance bei V.E. „Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass die Ausgabe von Staatsanleihen in größerem Umfang und mit größerer Vielfalt stattfinden wird, um Mittel für nachhaltige Entwicklungstätigkeiten aufzunehmen, von Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Erholung von der laufenden Pandemie.“

Die von V.E erstellten Zweitgutachten (SPO) zu Nachhaltigkeitsreferenzen sind Marktteilnehmern behilflich, durch die Emission von Nachhaltigkeitsanleihen und -darlehen Finanzmittel zu beschaffen, die Glaubwürdigkeit von Emittenten und Projekten zu stärken und Anlegervertrauen zu schaffen. Bisher hat V.E mehr als 300 SPO-Gutachten - darunter preisgekrönte und richtungweisende Einsätze - zu Finanzierungsaktionen bezüglich Nachhaltigkeit in über 30 Ländern erstellt. V.E hat SPO-Gutachten für die folgenden staatlichen Emittenten verfasst: Frankreich, Chile, Ecuador, Ägypten und Mexiko.

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS

Die Moody’s ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody’s Corporation, die die zunehmende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody’s in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody’s Investors Service (MIS) und Moody’s Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Lösungssuite für ESG- und Klimarisikofragen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Prüfungs-/Zertifizierungsdienste für nachhaltige Finanzierung umfasst. Zu dieser Gruppe gehören auch die Moody’s-Töchter V.E und Four Twenty Seven. Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Moody’s ESG & Climate Risk Hub unter www.moodys.com/esg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225006361/de/

Moody’s ESG Solutions:



Lisa Stanton

MD-Global Sales Lead/ESG

+1 (415) 874-6000

Lisa.Stanton@moodys.com



Medienanfragen:



Julian Knapp

VP, Communications

+44 (207) 772-1967

Julian.Knapp@moodys.com