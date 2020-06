Morgan Stanley hebt leicht das LafargeHolcim-Ziel - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat das Kursziel für LafargeHolcim von 49 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zementhersteller verfüge über eine solide Bilanz, sei auf die Erwirtschaftung von Barmitteln fokussiert und habe zudem Selbsthilfe-Potenzial, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daran ändere auch der geplatzte Verkauf des Philippinen-Geschäfts nichts. Da die Kurserholung der Aktie seit dem Tief im Corona-Börsencrash im März unterdurchschnittlich gewesen sei, halte er das Chance-Risiko-Potenzial für attraktiv./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

