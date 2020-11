MORPHOSYS - Das sieht nicht gut für Aktionäre aus!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 90,080 € (XETRA)

Die MorphoSys-Aktie war in den vergangenen Wochen eine herbe Enttäuschung. Über den Sommer konnte diese konsolidieren und hatte damit die Chance, die im März begonnene Aufwärtsbewegung weiter in Richtung 140-150 EUR fortzusetzen. Diese Basis wurde jedoch nicht genutzt und der Aktienkurs fiel Anfang Oktober unter den wichtigen Supportbereich bei 102,35 EUR zurück. Das damit verbundene Verkaufssignal wurde in den vergangenen Tagen mehrfach bestätigt und auch die jüngste Erholung scheiterte im nun zum Widerstand gewordenen Bereich ab ca. 100 EUR.

Durchatmen erst wieder oberhalb von ca. 100 EUR!

Auf Basis der aktuellen Kursentwicklung fällt es schwer, die MorphoSys-Aktie bullisch zu sehen. Allein der heutige Kursverlust von fast 3 % sagt viel über die Verfassung der Aktie aus, denn am gesamten Markt gibt es heute kaum einen Verlierer. MorphoSys hat also auch kurzfristig mit relativer Schwäche zu kämpfen und das in einem laufenden Abwärtstrend. Der Bereich bei 84,46 EUR ist zwar eine Unterstützung, momentan besteht jedoch die Gefahr, diese bärisch zu durchbrechen. Es könnte dabei sogar noch einmal abwärts bis auf das Jahrestief bei 65,25 EUR gehen.

Von einer kurzfristigen Entspannung im Chartbild könnten wir ausgehen, sollte es zu nachhaltigen Kursen oberhalb von 100,60 EUR kommen. Zumindest kurzfristig hätten wir dann ein bullisches Signal und mit diesem könnte Druck auf die Abwärtstrendlinie ausgeübt werden. Knacken wir diese, dürfte man sich wieder dem Widerstandsbereich bis hin zu 125,20 EUR zuwenden.

MorphoSys AG Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)