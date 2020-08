MOSAIC - Der zweite Versuch hat gesessen

Mosaic Co., The - WKN: A1JFWK - ISIN: US61945C1036 - Kurs: 15,530 $ (NYSE)

Der Düngemittelhersteller Mosaic hat heute die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und damit am Markt überzeugt. Im abgelaufenen Quartal gelang dem Management die Rückkehr in die Gewinnzone. Mosaic wies einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie aus. Analysten hatten indes einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwartet. Der Umsatz ging im Jahresvergleich zwar von 2,18 Mrd. USD auf 2,05 Mrd. USD zurück. Die Erlöse lagen damit aber ebenfalls deutlich über der Konsensschätzung von 1,84 Mrd. USD.

Es ist daher durchaus möglich, dass einige Experten ihre Schätzungen in den kommenden Tagen deutlich anheben werden. Aktuell erwartet der Markt einen Umsatz von 8,12 Mrd. USD für 2020 und einen Verlust von 0,27 USD. Bereinigt hat Mosaic aber bereits im ersten Halbjahr einen Gewinn erzielt.

Mit einem Kurssprung von in der Spitze rund 15 % führt die Mosaic-Aktie heute die Gewinnerliste im S&P 500 an. Diese Kurserholung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der Aktie des Düngemittelproduzenten um einen langfristig schwachen Wert handelt. Dennoch ist es erfreulich, dass das Mindestziel aus der Besprechung von Mitte Juli bei 15,08 USD erreicht wurde. Zumal in der Analyse zuvor der Stopp knapp gegriffen hatte. Das Bonusziel bei 16,11 USD wurde dagegen bislang haarscharf verfehlt, der Wert hängt am EMA200 fest.

Trader, die das Eventrisiko auf sich genommen hatten, sollten sich in jedem Fall belohnen. Für den Rest der Position sollte man den Stopp zumindest auf Einstand nachziehen. Analytisch kann sich die Erholung über dem Tief bei 13,22 USD noch ausdehnen, allerdings kann man dem Wert mittelfristig erst größeres Kurspotenzial zugestehen, wenn auch der im Chart eingezeichnete rote Widerstandsbalken bis hinauf auf 17,95 USD aus dem Weg geräumt wird. Hiervon ist die Aktie derzeit noch weit entfernt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 8,91 8,12 8,79 Ergebnis je Aktie in USD -2,78 -0,27 0,80 KGV - - 19 Dividende je Aktie in USD 0,20 0,20 0,20 Dividendenrendite 1,29 % 1,29 % 1,29 % *e = erwartet

