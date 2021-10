Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Nordex, BioNTech & Daimler

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nordex im Fokus. Obwohl sich die Stimmung für Green-Tech-Aktien wieder gebessert hat, setzt die Nordex-Aktie ihren freien Fall fort. Inzwischen notiert der Turbinenbauer wieder deutlich unter der 15-Euro-Marke. Da die Stimmung am Gesamtmarkt weiter schlecht ist, dürfte auch der neueste Auftrag nicht für eine Trendwende sorgen.

Bei den Verkäufen steht BioNTech im Visier. Die Aktie von BioNTech hat am Donnerstag ihre Korrekturfahrt fortgesetzt. Auch im deutschen Handel geht es am Freitagmorgen weiter abwärts. Dabei gab es heute eigentlich gute News: BioNTech gab bekannt, dass der 1. Darmkrebspatient in einer klinischen Phase-2-Studie mit dem individualisierten mRNA-Krebsimpfstoff BNT122 behandelt wurde. Die Studie wird in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Spanien und Belgien durchgeführt, so das Unternehmen.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0D6554, US09075V1026, DE0007100000