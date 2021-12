Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: VW, Teamviewer & Apple

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Teamviewer. Im Zuge der in drei Wochen anstehenden Veränderungen in den großen europäischen Indizes muss Teamviewer den breit gefassten Stoxx Europe 600 verlassen. Heute rutscht die Aktie erstmals unter 11-Euro-Marke.

Bei den Verkäufen steht Apple im Fokus. Der Tech-Riese soll seine Zulieferer über eine sich abschwächende Nachfrage nach dem wichtigen iPhone 13 informiert haben. Das berichtete zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Unternehmenskreise. Da das Angebot an neuen iPhones wegen der Probleme in den globalen Lieferketten derzeit knapp sei, hätten sich offenbar manche Konsumenten gegen einen Kauf des eigentlich begehrten Geräts entschieden, heißt es demnach in einer Mitteilung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007664039, DE000A2YN900, US0378331005