Motorola schüttet Dividende aus

Der amerikanische Technologiekonzern Motorola Solutions Inc. (ISIN: US6200763075, NYSE: MSI) wird an diesem Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 64 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlen. Record date war der 15. Juni 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,56 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 132,97 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,93 Prozent (Stand: 14. Juli 2020). Der Konzern startete im Oktober 2011 erstmals mit der Zahlung einer Dividende (0,22 US-Dollar). Motorola Solutions ist ein Technologiekonzern, der Kommunikationslösungen anbietet und unter anderem Headsets und Funkgeräte produziert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,66 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,66 Mrd. US-Dollar), wie am 7. Mai berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 2020 an der Wall Street mit 17,48 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 22,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Juli 2020)). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de