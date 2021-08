MÜNCHENER RÜCK - Aktie auf dem Vormarsch

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 253,050 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten GodmodePLUS-Analyse zur Münchener Rück vom 10. August ("MÜNCHENER RÜCK - Aktie nach Zahlen gefragt") lautete wie folgt: "So lange die Aktie nicht per Tagesschluss unter 237 EUR zurückfällt, haben die Bullen das Zepter in der Hand für eine direkte Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 250 EUR, potenziell deutlich höher."

Die Käufer enttäuschen nicht!

Nach der Analyse (Pfeil türkis im Tageschart unten) kannte die Aktie quasi nur eine Richtung in den vergangenen Handelstagen: Nordwärts!. Wie an der Schnur gezogen stieg die Aktie an und erreichte locker den genannten Zielbereich auf der Oberseite. Heute kostete die Aktie sogar zeitweise wieder über 255 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Diese Gewinnmitnahmen könnten sich in den kommenden Tagen zeitlich und preislich weiter ausdehnen. Sollte diese avisierte (Zwischen-) Konsolidierung in einem bullischen Muster ablaufen, könnte man über einen erneuten Long-Einstieg nachdenken.

Fazit: Die Aktie hat ihre kurzfristigen Kursziele auf der Oberseite erst einmal abgearbeitet und ist nun anfällig für eine technische Korrektur. Verläuft diese avisierte Korrektur oberhalb von 240 EUR in einer bullischen Chartstruktur, wäre die Aktie erneut ein Kaufkandidat. Bis dahin ist die Seitenlinie keine verkehrte Option aktuell.

Münchener Rück Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)