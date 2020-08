NASDAQ 100 - Die großen Hürden kommen erst noch

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 10.905,88 Pkt (NASDAQ)

In den vergangenen Monaten konnte sich der Nasdaq 100 in beeindruckender Manier aus der Verkaufswelle der Coronakrise befreien und mit einem geradlinigen und dynamischen Anstieg schon Anfang Juni wieder über das damalige Allzeithoch bei 9.736 Punkten ausbrechen. In der Folge kletterte der Index an das nächste langfristige Kursziel bei 11.147 Punkten, das er Anfang Juli mit einem neuen Rekordhoch bei 11.069 Punkten fast erreichte.

Im Anschluss kam es zu einer dreiteiligen Korrekturbewegung, in deren Verlauf der Support bei 10.306 Punkten einem erfolgreichen Test unterzogen wurde. Von dort stieg der Index zuletzt wieder an das Rekordhoch an.

Allzeithoch und Kursziel im Visier

Kurzfristig könnte der Nasdaq 100 Index jetzt bis 11.069 und 11.147 Punkte steigen, dort jedoch ein vorübergehendes Hoch ausbilden und zu einer deutlichen Korrektur ansetzen. Unterhalb von 10.700 Punkten könnte diese bereits bis 10.306 Punkte zurückführen. Hier könnte der nächste Anstieg starten. Sollte die Marke im weiteren Verlauf dagegen unterschritten werden, wäre ein erstes Verkaufssignal aktiv. In der Folge dürfte der Index bis 9.736 Punkte fallen. Darunter wären dann sogar Abgaben bis 9.182 und 9.000 Punkte möglich.

Sollten die Bullen den Aufwärtstrend dagegen mit einem nachhaltigen Ausbruch über 11.147 Punkte fortsetzen, könnte der Index bis 11.650 Punkte und darüber ggf. bis 11.800 Punkte steigen. Im Bereich dieser Kurszielmarken wäre mit einer Topbildung zu rechnen.

Nasdaq-100 Chartanalyse (Tageschart)

