Nasdaq100 - Jeder Rücksetzer wird (noch) gekauft

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.637,51 Pkt (NASDAQ)

Der Nasdaq-100 Index startete zunächst schwächer in den gestrigen Handelstag, konnte sich aber in der zweiten Handelshälfte wieder deutlich erholen und den Handel in der Nähe des Tageshochs beenden.

Buy-the Dip ist weiter en vogue

Der gestrige Tagesverlauf ist tendenziell klar bullisch zu interpretieren. Die Bären konnten die Steilvorlage aus der schwachen Eröffnung nicht nutzen, die Bullen übernahmen gegen Handelsende wieder das Kommando.Der übergeordnete Aufwärtstrendkanal im Tageschart des Hightech-Index ist unverändert intakt. So lange die untere Trendkanalbegrenzung nicht signifikant unterboten wird, muss von einer Trendfortsetzung gen Norden ausgegangen werden. Dabei könnte in der kommenden Handelswoche die 14.000er Marke ins Blickfeld der Händler rücken.

Die Bären haben ihre Chance gestern erst einmal verspielt, der Weg des geringsten Widerstands ist heute nordwärts.

Nasdaq100 Index (Chartanalyse Stundenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)