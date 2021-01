Nawalny kurz nach Ankunft in Russland festgenommen

Berlin/Moskau (Reuters) - Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist kurz nach seiner Landung in Moskau am Flughafen festgenommen worden.

Gleich bei der Passkontrolle am Flughafen Scheremetjewo wurde der 44-Jährige Augenzeugen zufolge von Polizisten abgeführt. Nawalny war am Sonntagnachmittag vom Berliner Flughafen BER mit der russischen Fluggesellschaft Pobeda gestartet, um in sein Heimatland zurückzukehren. Der 44-Jährige war seit August in Deutschland, wo er sich von einer in Russland erlittenen Vergiftung erholte. Nawalny ist einer der führenden Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russische Behörden hatten bereits im Vorfeld eine Verhaftung Nawalnys mit der Begründung auf anhängige Strafverfahren gegen ihn angekündigt. Nawalny drohen dreieinhalb Jahre Haft.

Die russische Gefängnisaufsicht FSIN teilte mit, dass Nawalny bis zu einer Gerichtsanhörung im Verlauf des Januars in Gewahrsam bleiben müsse. Nawalnys Ehefrau Julia durfte dagegen ungehindert nach Russland einreisen. Das Flugzeug mit Nawalny an Bord war kurz vor der Landung zu einem anderen Moskauer Flughafen umgeleitet worden. Ursprünglich sollte die Maschine auf dem Flughafen Wnukowo südwestlich von Moskau landen, wo sich zahlreiche Anhänger trotz bitterer Kälte und der grassierenden Corona-Pandemie versammelt hatten, um ihn zu begrüßen. Dort kam es zu etlichen Festnahmen durch Sicherheitskräfte.

EU-RATSPRÄSIDENT MICHEL FORDERT SOFORTIGE FREILASSUNG

Der Fall Nawalny hatte zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Deutschland und Russland geführt. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch, bei dem Nawalny mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei. Die Regierung in Moskau weist jede Verwicklung in den Vorfall zurück. Nawalny war im vergangenen Sommer auf einem Inlandsflug in Russland kollabiert und dann zur weiteren Behandlung in der Berliner Charite ausgeflogen worden. Anschließend erholte er sich in Deutschland.

Im Flugzeug hatte sich Nawalny noch optimistisch gezeigt. "Das ist der schönste Moment seit fünf Monaten", sagte er vor zahlreichen Journalisten, die ihn auf dem Flug begleiteten. "Ich fühle mich großartig. Endlich kehre ich nach Hause zurück." Er rechne nicht mit einer Verhaftung, er sei unschuldig.

EU-Ratspräsident Charles Michel forderte die sofortige Freilassung des Kreml-Kritikers. "Die Festnahme Nawalnys bei der Ankunft in Moskau ist inakzeptabel. Ich verlange von den russischen Behörden, ihn umgehend auf freien Fuß zu setzen".