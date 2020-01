Nel: Allgemeiner Marktrücksetzer stoppt den Höhenritt vorerst – Wie ist die Lage bei den Wasserstoff-Werten?

Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Werts Nel ASA konnten zum Jahresende hin eine sehr schöne Erholung hinlegen und mit dem Durchbrechen der 90 Cent Marke auf bis zu 92 Cent sogar fast wieder das Allzeithoch von knapp 98 Cent aus dem Mai 2019 zurückerobern. Der heutige umfassende Rücksetzer am Markt, der durch die neue Eskalation im Nahen Osten hervorgerufen wurde, hat allerdings auch von den Wasserstoff-Werten Tribut gezollt. Nel-Aktien mussten über 4 Prozent abgeben und sind mit derzeit 88 Cent wieder unter die 90-Cent-Marke gerutscht. Auch der E-Mobilität Wasserstoff Index ist entsprechend gefallen. Aktien von PowerCell, Ballard Power oder Plug Power konnten sich im heutigen unruhigen Marktumfeld bisher etwas besser behaupten.

Langfristig sieht das Chartbild für das Nel-Papier jedoch immer noch positiv aus, das zum Jahresende zurückgeholte Momentum hält an, die Trend-Linien sind weiterhin intakt. Die 21-Tage-Linie befindet sich zudem wieder auf dem Weg, die 50-Tage-Linie erneut nach oben zu durchbrechen.

Die Gründe für den jüngsten Auftrieb der Nel-Papiere sind zum einen in einem neuen Auftrag in Dänemark zu finden, der über die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen gewonnen wurde. Für eine Taxiflotte in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen soll eine Wasserstoff-Tankstelle errichtet werden. Bauschluss soll noch 2020 sein. Auftraggeber ist das dänische Wasserstoff-Unternehmen Everfuel. Die Tankstelle wird vom europäischen Wasserstoffprogramm „Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking“ gefördert. Über das Volumen des Auftrags haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Zum anderen ist Nel ASA zusammen mit 7 anderen Partnern an einem weiteren dänischen Projekt beteiligt, einem Demonstrationsprojekt , bei dem Offshore-Windkraft zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff für den Straßenverkehr genutzt wird. Dies berichtet das businessportal Norwegen. Laut Bericht wird erwartet, dass die tägliche Wasserstoffproduktion rund 600 Kilogramm beträgt, genug, um 20 bis 30 Busse anzutreiben, und gleichzeitig den Einsatz in Lastkraftwagen und Taxis zu testen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

