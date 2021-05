NEL ASA - Ausverkauf der Aktie geht weiter! Jetzt kaufen?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,879 € (L&S)

Die Probleme in der Nel-Asa-Aktie halten weiter an. Im frühen Donnerstagshandel verliert die Aktie weitere 5,38 % auf Tradegate und gehört dort zu den am aktiv gehandelsten Werten. Damit setzt sich die Abwärtsbewegung weiter fort, die schon in der letzten Woche am Widerstand ab 2,60 EUR startete. Am Dienstag beschleunigte sich diese jedoch deutlich. Neben einem schwachen Sektor waren auch die vorgelegten Quartalszahlen von NEL am Dienstag Auslöser für den Kursrutsch. Zwar konnte das Unternehmen weiter wachsen, arbeitet jedoch immer noch im unprofitablen Bereich.

Technisch gesehen kam es mit dem Rückfall auf ein neues Tief unterhalb von 2,061 EUR zu einem neuen Verkaufssignal. Sollte sich der Abwärtstrend weiter fortsetzen könnte die Aktie jetzt sogar bis in den Bereich von 1,50-1,30 EUR durchgereicht werden.

Auf der anderen Seite dürfte der Sektor mittelfristig weiterhin interessant bleiben und so stark die Kursverluste seit Jahresbeginn auch sind, im Grunde reagiert man damit gerade einmal auf die Kaufwelle vom letzten Oktober. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir uns trotz der aktuellen Abgaben immer noch in einem Bullenmarkt befinden. Lediglich die Korrektur ist ausgewachsen und mittlerweile auch schwungvoll. Sollte es zu einer Bodenbildung kommen, könnte die Aktie im Rahmen der nächsten großen Kaufwelle auf ein neues Allzeithoch durchstarten. Momentan mögen die Chancen dafür nicht die besten sein, aber wenn die Bullen durchkommen, hätte man aktuell ein spannendes CRV und damit selbst jetzt eine interessante, wenn auch heikle Chance auf der Longseite.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)