NEL ASA - Der Ausverkauf der Aktie könnte hier enden!

Noch vor zwei Jahren kostete eine Aktie des norwegischen Unternehmens Nel, welches Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff für die Industrie anbietet, weniger als 0,30 EUR. Seit dieser Zeit ist viel passiert und der Markt hat das Thema Wasserstoff für sich entdeckt. Das sorgte auch in der Nel-Aktie für massiv ansteigende Notierungen und damit auch hohe Bewertungen. Zuletzt kostete eine Aktie ca. 3,40 EUR. Glückwunsch an die Anleger, die diesen Trend früh für sich entdeckt und bis zum Januar durchgehalten haben. Eine Rendite von mehr als 1.000 % ist sicherlich nicht zu verachten.

Andererseits haben sich Anleger diese Rendite aber auch verdient. Wer den gesamten Bullenmarkt der letzten Jahre geritten ist, musste zwischenzeitlich einige herbe Rückschläge hinnehmen. So gab es beispielsweise im Sommer 2019 einen Crash mit Verlusten von mehr als 50 %. Ein Jahr später holte die Nel-Aktie die Corona-Krise ein und im vergangenen Spätsommer haben wir eine große Konsolidierung in Form einer bullischen Flagge gesehen. Nicht zuletzt sollte man auch die aktuelle Korrektur ausgehend von knapp 3,40 EUR erwähnen, die bereits zu Verlusten von mehr als 35 % geführt hat.

Gelingt der Turnaround?

Mit Blick auf die aktuelle Korrektur erreicht diese nun jedoch ein sehr interessantes Preisniveau. Wir haben mittlerweile fast 60 % der vorangegangenen Rally korrigiert. Das Retracement wird durch den EMA 200 und eine alte Konsolidierungszone vom November/Dezember als Unterstützung verstärkt. Auf diesem Support haben wir in den letzten Tagen zumindest ansatzweise Stabilisierungsbemühungen gesehen (wir berichteten). Durchsetzen konnten sich die Käufer aber noch nicht. Prozyklisch müsste die Aktie momentan über ca. 2,63 EUR ausbrechen, um wieder in einem Aufwärtstrend unterwegs zu sein. Die Chancen dafür sind im aktuellen Preisbereich durchaus vorhanden.

Ungünstigerweise ist der Spielraum der aktuellen Unterstützung relativ groß. So könnte man diesen bis in den Bereich der alten Flaggenbegrenzung ausdehnen, was momentan einem Preisbereich bis hin zu ca. 1,90 EUR entspricht. Wenn aber auch dieser Spielraum nicht genutzt werden kann, ist Vorsicht geboten. Erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit könnte dann der langfristige Aufwärtstrend kippen.

