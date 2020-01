Nel: Da ist das Allzeithoch – Das Warten hat sich gelohnt!

Und da ist es, das neue Allzeithoch beim Wasserstoff-Wert. Nachdem seit Jahresbeginn die meisten anderen heißen Eisen des Sektors bereits enorme Kursschübe verzeichnen konnten, sind nun auch die Papiere von Nel ASA nachgezogen und haben heute mit einem Kursplus von 3,8 Prozent ein neues Hoch bei ganz knapp unter einem Euro erreicht. Auf Wochensicht steht ein Plus von fast 9 Prozent zu Buche, auf Jahressicht können investierte Anleger sich über ein Plus von über 80 Prozent freuen.

Mit einem Plus von 11 Prozent seit Jahresanfang hinkt Nel den meisten anderen Wasserstoff-Highflyern jedoch immer noch hinterher. Akasol, über die wir jüngst berichteten, liegt Year to date fast 22 Prozent vorn, PowerCell freut sich über ein Plus von 32 Prozent, Plug Power gar über 35 Prozent. Den Vogel abschießen tun jedoch Ballard Power mit plus 53,8 Prozent, sowie ITM Power mit einem Zuwachs von 64 Prozent.

Weitere gute Nachrichten für Nel gibt es zudem auf der Short-Ebene: PDT Partners LLC hat seine Netto-Short-Position abgebaut. Nach Daten von Bloomberg reduzierte der in New York ansässige Hedgefonds seine Shortposition um 13,92 Prozent auf 8,31 Millionen Aktien, das entspricht 0,68 Prozent aller Nel-Papiere. Stand heute werden insgesamt nur noch 1,37 Prozent aller Nel-Aktien geshortet. Ende November 2019 lagen die Leerverkaufs-Positionen noch bei 2,08 Prozent.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

