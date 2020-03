Nel: Heute norwegische Allianz für „Grünen Wasserstoff“ geschmiedet – morgen kommen die Zahlen hinterher

Kurz vor den Zahlen für das 4. Quartal 2019 vermeldet Nel noch eine aussichtsreiche Kooperation für die Zukunft. Der norwegische Wasserstoff-Spezialist kooperiert ab sofort mit dem ebenfalls aus Norwegen stammenden Unternehmen Kvaerner bei spezifischen „grünen“ Wasserstoff-Projekten und der Standardisierung von Lösungen für große Wasserstoffproduktionsanlagen.

Nel stellt die Weichen für die Zukunft

Die Kooperation zwischen beiden norwegischen Unternehmen umfasst bereits eine Reihe von Projekten, an deren Entwicklung beide Seiten zusammenarbeiten. So wurden bereits Arbeiten zu einer gemeinsamen Entwicklung eines standardisierten 20-Megawatt-H2-Produktionsmoduls begonnen, und es wird ein standardisiertes Design für große (100 Megawatt +) Module vorbereitet, um der erwarteten Nachfrage nach Großanlagen gerecht zu werden.

Beide Seiten profitieren

Durch die Kooperation sichert sich Kvaerner, das bislang vorwiegend Offshore-Plattformen sowie Anlagen, zur Verarbeitung von Rohstoffen wie beispielsweise Erdöl und Erdgas, entwickelt und vertrieben hat, den Zugang in die Wasserstoff-Branche.

Nel profitiert vom Kundenstamm und Know-how bei Großprojekten des norwegischen Kooperationspartners: „Wir freuen uns, diese Kooperationsvereinbarung mit Kvaerner abgeschlossen zu haben. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Erfahrung bei Großprojekten auf der ganzen Welt. Angesichts der wachsenden Größe und Komplexität von Projekten ist es wichtig, einen starken Partner wie Kvaerner an seiner Seite zu haben, um große Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff zu standardisieren und zu bauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kvaerner und erwarten in naher Zukunft Ergebnisse dieser Kooperation“, so Jon André Løkke, Vorstandsvorsitzender von Nel.

Morgen kommen die Zahlen

Nel konnte zuletzt zwar ein paar neue Aufträge vermelden, allerdings dürften die Zahlen keine große Überraschung bieten. Allerdings wohl auch keine negative, was in der aktuellen Marktphase schon einmal sehr beruhigend wirken dürfte. Laut Factset wird im vierten Quartal 2019 mit einen Umsatz von 154 Millionen Norwegische Kronen (etwa 14,8 Millionen Euro) gerechnet .

Beim Ergebnis je Aktie wird im 4. Quartal ein Verlust von 0,04 Kronen je Anteilsschein erwartet.

Nel hatte bereits zu Beginn des Jahres im Rahmen eines Trading-Updates leicht höhere Umsätze in Aussicht gestellt. Sollte Nel so liefern wie besprochen, dürfte die neue Kooperation der Aktie noch ein wenig mehr Fantasie verleihen.

Von Markus Weingran

