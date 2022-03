NEL - Ist die Aktie zu teuer?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,599 € (L&S)

Vor etwas mehr als einem Jahr machten sich die Verkäufer in der Nel-Aktie breit und ausgehend vom damaligen Allzeithoch bei 3,40 EUR (Börsenplatz Tradegate) fiel der Aktienkurs bis auf ein Tief bei 1,05 EUR zurück. Obwohl der Aktienkurs um fast 70 % einbrach, wurden damit gerade einmal 50 % des vorangegangenen Bullenmarktes korrigiert. Wahnsinn, wie stark sich die Aktie in den vergangenen Jahren bewegt hat. War man auf der richtigen Seite unterwegs, konnte man enorme Gewinne erzielen, aber wehe man erwischte den falschen Zeitpunkt für einen Einstieg. Dann wurde es extrem teuer.

Die Volatilität ist weiterhin hoch!

Angesichts solcher Schwankungen macht es durchaus Sinn, sich vor einem neuen Trade ein paar Gedanken darüber zu machen, wo die Aktie gerade steht. Zuletzt schwankten die Kurse innerhalb mehrtägiger Bewegungen in Größenordnungen von 50-80 % und damit konnten noch nicht einmal mittelfristige Signale ausgelöst werden. Dieser Volatilität sollte man sich bewusst sein, wenn man sich in der Nel-Aktie positioniert.

Schafft die Aktie noch ein neues Hoch?

Analytisch betrachtet sollten Anleger in der Nel-Aktie das Kursgeschehen jetzt genau verfolgen. Die jüngste Kaufwelle hat die Aktie zurück in den Widerstandsbereich um 2 EUR geführt. Kommt es in diesem Preisbereich zu einer Topbildung, könnten die Kurse in den nächsten Wochen wieder auf 1,25-1,05 EUR nachgeben. Ein Szenario, welches zumindest aus charttechnischer Sicht favorisiert werden kann, da die Aktie mittelfristig immer noch abwärts gerichtet unterwegs ist und hier die bärischen Strukturen unterhalb von 2,00-2,20 EUR intakt sind.

Anleger hingegen hoffen natürlich auf ein Ende des Leidens. Für ein solches müsste jedoch der bereits angesprochene Widerstandsbereich bis hin zu 2,20 EUR nachhaltig überwunden werden. Es wäre nötig, dauerhaft Preise oberhalb dessen zu etablieren. Sollte dies gelingen, könnten die Kurse auf 2,70 EUR und langfristig zum Allzeithoch durchstarten.

NEL ASA

Fazit: Die Bullen in der Nel-Aktie sind definitiv nicht chancenlos. Aktuell wird die Aktie jedoch immer noch unterhalb eines wichtigen Widerstandsbereich gehandelt und die Bullen wären in der Pflicht, sich zu beweisen. Auf einen Ausbruch nach oben zu spekulieren, ist momentan zumindest unsicherer, als auf den Fakt der Range.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)