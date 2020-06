NETAPP - Eine ganz schwache Vorstellung

NetApp Inc. - WKN: A0NHKR - ISIN: US64110D1046 - Kurs: 41,860 $ (NASDAQ)

Die Netapp-Aktie spulte in den vergangenen Wochen zwar ebenfalls eine Erholung ab, die Kursstrukturen seit dem Märztief sehen aber alles andere als überzeugend aus. Jeder Anstieg wurde sehr tief konsolidiert, die Erholung seit März ist folglich vorrangig nur korrektiv einzustufen. Auch schaffte es der Titel nicht einmal über den EMA200 anzusteigen und fuhr sich zuletzt an der horizontalen Begrenzung bei 44,79 USD fest.

Heute zählt die Aktie neben den Airlines zu den Tagesverlierern im Nasdaq 100. Sollte der Markt nach unten kippen, dürfte mit Blick auf die relative Schwäche Netapp einer der ersten Kandidaten sein, der neue Jahrestiefs markiert. Einen Trigger könnte das Vorwochentief bei 41,11 USD darstellen. Wird dieses unterboten, dürfte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen mit einem Etappenziel bei 37,43 USD und darunter dem Märztief bei 34,66 USD als Idealziel.

Umwege in Richtung Norden sind möglich, allerdings ist der Weg dorthin mit Widerständen zugepflastert. Zu nennen wären hier 44,79 und 48,81 USD. In Verbindung mit dem EMA200 dient außerdem das Zwischenhoch bei 49,65 USD in einigen Tagen als Kreuzwiderstand. Darüber könnte die Aktie ein Gap bei 51,86 USD schließen. Ein weiteres, großes Gap aus dem Monat Februar wartet bei 59,22 USD. Doch in der aktuellen Situation können die Bullen von solchen Kursen erst einmal nur träumen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 5,41 5,19 5,42 Ergebnis je Aktie in USD 3,52 2,77 3,45 KGV 12 15 12 Dividende je Aktie in USD 1,92 1,92 2,00 Dividendenrendite 4,59 % 4,59 % 4,78 % *e = erwartet

NetApp-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)