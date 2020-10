Netflix bekommt Konkurrenz zu spüren - Weniger Neukunden als erwartet

Los Angeles (Reuters) - Netflix bekommt die Konkurrenz anderer Streamingdienste zu spüren.

Das Unternehmen hat im dritten Quartal weniger Neukunden gewonnen als von Experten erwartet: In den Monaten Juli bis September seien 2,2 Millionen zahlende Abonnenten hinzugekommen, teilte der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Analysten hatten laut Refinitiv-Daten im Schnitt mit 3,4 Millionen neuen Kunden gerechnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 23 Prozent auf 6,44 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um fast 19 Prozent auf 790 Millionen Dollar zulegte.

Das Interesse an Netflix hatte in der Corona-Pandemie zunächst kräftig zugenommen. Das Unternehmen selbst führte die nun enttäuschenden Zahlen deshalb auch darauf zurück, dass es im Vorquartal schon ein Plus von mehr als zehn Millionen Kunden gegeben habe. Doch auch Hollywood-Studios wie Disney und WarnerMedia buhlen zunehmend um Videodienstkunden. Auch bei Sportprogrammen treten immer mehr Konkurrenten gegen Netflix an.

Die Netflix-Aktie verlor nachbörslich fast sechs Prozent. Im Verlauf des Jahres hatte sie rund 62 Prozent zugelegt.