Netflix schon wieder ganz oben auf!

Daher dürften Netflix von den Quarantänemaßnahmen rund um den Erdball profitieren, das könnte auch die rasche Erholung der letzten Wochen zurück an eine mehrjährige Hürde um 380,00 bis 385,00 US-Dollar erklären. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2018 offenbart ohnehin eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 230,00 US-Dollar und den Widerstandsbereich von 385,00 US-Dollar. Der kurzfristige Ausflug auf 290,00 US-Dollar Mitte März wurde schon wieder dynamisch abgefangen und führte die Akte zurück über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 aufwärts. Das spricht von relativer Stärke im Papier, das abgesagte Kaufsignal zu Beginn dieses Jahres könnte bei wachsendem Interesse schon bald zur erwarteten Fortsetzung der Rallye in Richtung der Jahreshochs aus Sommer 2018 und höher führen. Sogar eine inverse SKS-Formation ist seit Mitte Februar erkennbar und untermauert eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Bullen in Wartestellung

Aus technischer Sicht werden der Netflix-Aktie derzeit sehr gute Chancen auf ein baldiges Folgekaufsignal eingeräumt, vorher muss aber noch mit einem kürzeren Pullback zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 333,43 US-Dollar kalkuliert werden. Oberhalb von 400,00 US-Dollar könnten fortgesetzte Kapitalzuflüsse das Papier an 450,00 US-Dollar anschieben. Aber ebenso ist noch ein weiterer Verbleib in der bisherigen Handelsspanne möglich, diese fällt nämlich innerhalb ihrer Grenzen für die Aktie neutral aus. Für den Fall eines Long-Investments kann dann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1LY4 zurückgegriffen werden. Ein Bruch von 285,00 US-Dollar würde aber die Anzeichen für einen Rücklauf zur unteren Ebene verstärken, hierbei müsste man genauer auf die fundamentalen Grundlagen einer derartigen Reaktion der Marktteilnehmer blicken. Insgesamt aber wird dem Papier mittelfristig deutlich höheres Potenzial zu einem nicht allzu entfernt in der Zukunft liegenden Zeitpunkt eingeräumt.

Netflix (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 283,72 // 380,00 // 385,00 // 400,00 // 408,34 // 420,00 US-Dollar Unterstützungen: 364,25 // 353,01 // 340,00 // 333,43 // 316,75 // 302,90 US-Dollar

Fazit

Ein nachhaltiger Anstieg der Netflix-Aktie über das Niveau von 400,00 US-Dollar könnte einen weiteren Lauf an 450,00 US-Dollar auslösen und für einen Long-Einstieg genutzt werden. Hierzu bietet sich das mit einem Hebel von 15,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1LY4 bestens an und birgt dabei eine Renditechance von bis zu 170 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber unter dem Niveau von 364,50 US-Dollar belassen werden. Das vorgestellte Zertifikat dürfte beim Zieleinlauf um 6,51 Euro herum notieren. Die Verlustbegrenzung erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 1,36 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB1LY4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,91 - 2,31 Euro Emittent: Citi Basispreis: 350,3881 US-Dollar Basiswert: Netflix KO-Schwelle: 350,3881 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 371,12 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,51 Euro Hebel: 15,9 Kurschance: + 170 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.