Netflix: Zahlen stützen Richtung der Aktie

Ausnahmsweise hat die Corona-Pandemie für gute Zahlen gesorgt. Der Gewinn einer Netflix-Aktie lag mit 1,57 US-Dollar leicht unter den Erwartungen der Marktbeobachter, diese hatten mit einem Gewinn je Anteilsschein von 1,65 US-Dollar gerechnet. Im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres lag der Gewinn je Papier bei 0,76 US-Dollar. Die Erlöse konnten im selben Zeitraum um 28 Prozent auf 5,77 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. An dieser Stelle konnte der US-Streamingdienst die Erwartungen der Experten übertreffen. Besonders interessant ist der Börsenwert von derzeit 195 Milliarden US-Dollar, womit Netflix seinen Rivalen Walt Disney überholen konnte.

423 USD müssen halten

Obwohl sich das Wertpapier zuletzt sehr stark entwickelt hatte, muss die Aktie mindestens per Wochenschlusskurs das Niveau von 423,20 US-Dollar verteidigen. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursanstieg zunächst in den Bereich von 460,00 US-Dollar merklich an, darüber könnte dann das mittelfristige Ziel um das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 496,53 US-Dollar in Angriff genommen werden. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann dies beispielsweise durch den Einsatz eines Open End Turbo Long Zertifikat des WKN MC83UR auf Netflix tun. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt bis zu 115 Prozent. Unterstützungen findet das Wertpapier gegenwärtig an den Jahreshochs aus 2018 bei 423,20 US-Dollar, darunter bei glatt 400,00 und schließlich 380 ,00 US-Dollar. Das ist die natürliche Schwankungsbreite, die immer im Hinterkopf behalten werden sollte. Geht es allerdings unter 380,00 US-Dollar abwärts, müssten sich Investoren auf einen Test des 50-Wochen-Durchschnitts (steigend) bei derzeit 340,37 US-Dollar einstellen.

Netflix (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 440,00 // 449,52 // 458,10 // 468,23 // 476,33 // 482,74 US-Dollar Unterstützungen: 425,60 // 423,20 // 408,64 // 403,35 // 400,00 // 393,52 US-Dollar

Fazit

Die Finanzmärkte sind und bleiben auf unabsehbare Zeit weiterhin stark volatil. Aus technischer Sicht besteht aber oberhalb von 123,20 US-Dollar die Chance auf einen Kursanstieg der Netflix-Aktie an rechnerisch 496,53 US-Dollar. Um überproportional von dieser potenziellen Wegstrecke partizipieren zu können, kann der Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MC83UR erfolgen. Aus dem Stand ergibt sich eine Rendite-Chance von 115 Prozent, das entspricht einem Wert im vorgestellten Schein von 10,31 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 410,00 US-Dollar vorläufig noch nicht übersteigen, daraus ergibt sich ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 2,36 Euro. Hier sollte aber ein langer Atem der Anleger Voraussetzung sein, das ganze Bild an den Börsen könnte nämlich noch einmal ins bärische kippen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC83UR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,55 - 4,79 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 390,2712 US-Dollar Basiswert: Netflix KO-Schwelle: 390,2712 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 433,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 10,31 Euro Hebel: 8,3 Kurschance: + 115 Prozent Börse Frankfurt

