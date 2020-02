Neue Credit-Karma-Plattform bringt persönlichere und tiefer gehende Kreditberatung – Ziel ist es, das Wissen der Nation über Kredite zu verbessern

Tools, die der Erklärung und Information dienen. Mitglieder erhalten mehr Einblick in die Berechnung von Kreditbewertungen und wie sie diese verbessern können

Die Beratung ist persönlicher und berücksichtigt die Motivation und Ziele eines Mitglieds, nicht nur die Produkte

Die neue App und das Warnsystem warnt die Benutzer außerdem schnell vor potenziellem Betrug oder verdächtigem Verhalten

Der britische Anbieter von Fintech und kostenlosen Kreditauskünften CreditKarma.co.uk hat eine radikale Überarbeitung seines Web- und App-Angebots abgeschlossen und stellt nun seinen Mitgliedern mehr Tools und Dienstleistungen zur Verfügung.

Mit dem Ziel der Aufklärung durch personalisierte Informationen und verfolgbare Schritte - ein neues, marktführendes Schlüsselmerkmal ist, dass die Kreditwürdigkeit nun in acht Haupt-„Kreditfaktoren“ aufgeteilt ist.

Jeder dieser Faktoren kann erforscht und besser verstanden werden, wobei der Service praktische Anleitungen zur Verbesserung dieser Elemente bietet, um sicherzustellen, dass die Mitglieder positive finanzielle Fortschritte machen können.

Wenn es zum Beispiel um die „Kreditverwendung“ geht, erklärt die Plattform, dass die günstigste Nutzung von Kredit zwischen 1-24% des gesamten verfügbaren Kreditvolumens liegt und dass alles über 75% Ihrem Wert schaden kann. Anhand dieser Informationen wird die Plattform vorschlagen, welche Kreditlinien zuerst reduziert werden sollten.

Die sieben anderen Faktoren, die die Kreditwürdigkeit der Benutzer beeinflussen, werden aufgeführt als:

- Zahlungsgeschichte

- Kreditlimit

- Zeit auf der Wählerliste

- Historische Nutzung

- Kreditalter

- Hypothek

- Anzahl der neuen Konten.

Die Mitglieder erhalten eine persönliche Anleitung, wie jeder Faktor ihren Wert beeinflusst und wo sie ihn verbessern können.

Und im Gegensatz zu anderen Anbietern von Kreditauskünften, die mit empfohlenen Produkten vorangehen, dreht sich Credit Karma jetzt um die Motivationen und Ziele der Mitglieder – sei es die Steigerung Ihrer Kreditwürdigkeit oder die Verbesserung Ihres Zuhauses. Ein schrittweiser Mini-Fragebogen hilft den Mitgliedern, Produkte zu finden, die auf ihre finanzielle Situation zugeschnitten sind.

Auch die Möglichkeit, auf einen potenziellen Passwort-Diebstahl oder ähnlichen Betrug zu achten, wurde mit den neuen Plattformänderungen verbessert – mit der Option für Push-Benachrichtigungen, um Mitglieder zu warnen, wenn sich bestimmte Elemente ihrer Kreditwürdigkeit ändern oder neue Kreditverträge entdeckt werden. Und die Kreditbewertungen der Mitglieder werden alle sieben Tage aktualisiert – am häufigsten auf dem Markt –, um den Kunden dabei zu helfen, den Überblick über ihre finanziellen Fortschritte zu behalten.

Zusätzlich zu den Änderungen von Website und App wird Credit Karma in den kommenden Monaten die Anzahl der angebotenen Produkte erhöhen, um seinen Mitgliedern noch mehr Auswahl zu bieten.

Nichole Mustard, Mitbegründerin und Chief Revenue Officer von Credit Karma, sagte: “Wir sind transparenter als andere Anbieter von Kreditauskünften, wir zerlegen die Kreditwürdigkeit in ihre Bestandteile und auf eine persönliche Art und Weise und helfen so den Mitgliedern zu verstehen, was sie tun können, um ihre Situation zu verbessern und mehr aus ihrem finanziellen Leben herauszuholen.

“Wir sprechen auch anders mit unseren Mitgliedern als unsere Konkurrenten. Wir personalisieren unser Produkt, indem wir uns auf die Ziele des einzelnen Mitglieds konzentrieren, die es erreichen möchte, anstatt einfach nur eine Reihe von Finanzprodukten aufzulisten, die für den Ort, an dem sie sich auf ihrer finanziellen Reise befinden, möglicherweise nicht geeignet sind. Wir glauben, dass die Verbraucher diesen Ansatz zu schätzen wissen und dass die neue Plattform es uns ermöglicht, unseren Mitgliedern noch mehr zu helfen.“

Über Credit Karma

