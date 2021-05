Neue Lösung von CloudBlue für Organisation von Umsätzen löst Probleme der Abstimmung wiederkehrender Zahlungen

Ingram Micro bietet neues CloudBlue Rev für seine Technologielösungen und Cloud-Marktplätze an

CloudBlue, ein führendes Unternehmen für Technologien für das Cloud-Ökosystem, hat heute die Veröffentlichung von CloudBlue Rev bekanntgegeben, einer Lösung, mit der Partner die Organisation ihrer Channel-Umsätze „auf Touren bringen“ können. Mit CloudBlue Rev wird die Organisation von Channel-Umsätzen vereinfacht und optimiert, so dass die Effizienz erhöht, Zeit gespart und die Profitabilität gesteigert werden kann. Jetzt erhältlich im Vereinigten Königreich, weitere Veröffentlichungen sind weltweit geplant. Mehr erfahren Sie hier.

Die neue Lösung basiert auf der kürzlich erworbenen HarmonyPSA-Architektur. Sie ist die neueste Ergänzung des schnell expandierenden Portfolios von CloudBlue aus Technologien und Services für den Channel. Mit CloudBlue Rev können Channel-Vertriebspartner wertvolle Zeit sparen, wenn sie den Übergang zu einem Unternehmen für „Everything-as-a-Service“ vollziehen, indem sie Angebote, Abrechnungen und Kontenabstimmung automatisieren.

Durch die Optimierung dieser Vorgänge in einer einzigen Plattform können Wiederverkäufer jetzt die Profitbeobachtung von Verkaufsbewegungen mit integrierten Nachlässen und Aufschlägen automatisieren sowie schnell Gewinne festlegen und Einblicke in die Profitabilität von Verträgen erlangen.

„An unsere Partner, die nach der Option der Kontenabstimmung für wiederkehrende Zahlungen gefragt haben, um Transformationen durchzuführen und ihr Wachstum zu beschleunigen: Wir haben euch gehört“, sagte Rajesh „Raj“ Marar, Vice President Cloud-Channel-Plattform bei CloudBlue. „Unser neuestes Angebot ist maßgeschneidert für Servicemodelle; die Profitabilität von Verträgen ist der Kern des Systems, so dass Cloud-MSPs ʻQuote-to-Cashʼ arbeiten können, einschließlich Automatisierung und Kontenabstimmung für Zahlungen – innerhalb eines einzigen Interface. Schließlich werden mit diesen Funktionen unsere Channel-Partner bei der Realisierung der ehrgeizigen Vision von CloudBlue unterstützt, die besten Lösungen im Cloud-Bereich zu liefern.“

Ingram Micro wird die Lösung zuerst unter dem Namen „CloudBlue Rev for Ingram Micro“ für seine Technologielösungen und Cloud-Marktplätze im Vereinigten Königreich anbieten. In Zukunft soll die Lösung weltweit erhältlich sein. Die Lösung soll mehr als 20 zusätzliche Integrationen für SaaS-Anbieter umfassen. So können die Nutzer ihre Angebote schneller über eine einzige Plattform erweitern und neue Umsatzchancen erschließen.

„Wir sind gespannt, welchen Nutzen Rev unserem Unternehmen bringen wird, wenn es uns bei der Verwaltung unserer Verträge und der Optimierung des Abrechnungssystems unterstützt“, sagte Stephen Dare, Technical Specialist bei Perspicuity, einem der führenden britischen Wiederverkäufer von Office 365. „Der Produktfahrplan wird sowohl uns als auch unseren Kunden signifikanten Nutzen bringen.“

„Etwas, was unsere Kunden sicher wissen können, ist, wie viel Zeit sie mit dem Abgleichen wiederkehrender Rechnungen verbringen, denn jedes Unternehmen muss unabhängig von der Größe alle seine Umsätze vollständig überblicken können“, sagte Victor Baez, Vice President Global Cloud Channel Sales bei Ingram Micro Cloud. „Mit dieser Lösung bekommen Anbieter wertvolle Zeit zurück, die sie dann für die profitable Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten nutzen können.“

Über CloudBlue

CloudBlue bietet eine Hyperscale-Plattform mit hyperwachstumsstarken Produkten und Diensten, die Anbietern ermöglicht, einen mehrschichtigen Omniprodukt- und Multikanal-Marktplatz einzuführen und zu verwalten. Mit CloudBlue können Anbieter auf ein hypervernetztes Ökosystem von über 200 führenden Verkäufern, über 200 führenden Marken und weltweit über 80.000 Partnern zugreifen und dieses vorteilhaft nutzen. Viele der weltweit bekanntesten Software- und SaaS-Verkäufer, digitalen Dienstleister, Technologie-Vertreiber, Technologiehersteller, Managed Services Provider und Value-Added-Reseller vertrauen auf CloudBlues führende „CloudBlue Commerce“- und „CloudBlue Connect“-Plattform, um sowohl ihre eigenen Cloud-Services als auch die von Drittanbietern zu automatisieren, zu aggregieren und zu verkaufen. CloudBlue betreibt mehr als 200 der weltweit größten Cloud-Marktplätze für Dienstleister, die zusammen mehr als 30 Millionen „Enterprise Cloud“-Abonnements repräsentieren. Mehr unter www.cloudblue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210512006006/de/

Ansprechpartner Medien weltweit



David Yang

Ingram Micro Cloud

714 382 3357

david.yang@ingrammicro.com