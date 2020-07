Neuer Credit-Suisse-Chef strafft Investmentbanking

Zürich (Reuters) - Der neue Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein drückt der Bank seinen Stempel auf.

Er baut die Bank um und will damit jährlich 400 Millionen Franken (372 Millionen Euro) einsparen. So wird das Geldhaus Investmentbank-Dienstleistungen künftig wieder aus einer Hand anbieten: Die Handelssparte Global Markets und die in der Fusionsberatung sowie im Wertpapier-Emissionsgeschäft tätige Sparte Investment Banking and Capital Markets (IBCM) werden zusammengelegt, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Auch die beiden Abteilungen Risiko und Compliance, die sich um die Einhaltung der Regeln guter Unternehmensführung und regulatorische Vorschriften kümmert, führt Gottstein zusammen.

Einen Kurswechsel vollzieht die Credit Suisse indes nicht. Es sollen weiterhin rund zwei Drittel des Kapitals für das Vermögensverwaltungsgeschäft eingesetzt werden. "Die bisherige Strategie der Gruppe hat sich bewährt und wird bekräftigt", erklärte Präsident Urs Rohner. "Die neuen Initiativen, die wir heute bekanntgeben, optimieren das bestehende Modell und zielen darauf ab, dass sich die Credit Suisse in unsicheren Märkten weiterhin widerstandsfähig zeigt."

Mit der Reorganisation macht Gottstein die von seinem Vorgänger Tidjane Thiam eingeführte Trennung des Handels und des Kapitalmarkt- und Fusionsberatungsgeschäfts wieder rückgängig und orientiert sich damit an dem in der Branche üblichen Modell. Thiam hatte die Credit Suisse mit einem Schwenk weg vom Investmentbanking hin zur Vermögensverwaltung, einer stärkeren Bilanz und tieferen Kosten wetterfester gemacht. Trotz seiner Erfolge musste Thiam seinen Posten im Februar wegen einer Beschattungsaffäre räumen.

HANDELSERTRÄGE TREIBEN GEWINN

Die Corona-Krise konnte dem Konzern wenig anhaben. Zwar schmälerten Rückstellungen für Kreditrisiken das Ergebnis, doch angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten flossen die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft reichlich. Der Vorsteuergewinn stieg im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 19 Prozent auf 1,55 Milliarden Franken. Unter dem Strich stand mit 1,16 Milliarden Franken 24 Prozent mehr Gewinn. Die Bank will deshalb die zweite Dividendentranche ausschütten und denkt darüber nach, den Rückkauf eigener Aktien wieder aufzunehmen. Künftig sollen 50 Prozent des Reingewinns an die Aktionäre fließen - und jährlich fünf Prozent mehr. Mittelfristig peilt die Bank eine Eigenkapitalrendite von zehn bis zwölf Prozent an.

Wie zuvor bereits der Erzrivale UBS oder die US-Investmentbanken profitierte auch die Credit Suisse davon, dass die Kunden wegen der heftigen Ausschläge an den Finanzmärkten in den vergangenen Monaten ihre Portfolios umschichteten und den Instituten damit Gebühreneinnahmen in die Kasse spülten. Auch die Deutsche Bank schlug sich dank eines überraschend gut laufenden Investmentbankings besser als erwartet.

Sowohl die UBS als auch die Credit Suisse, die beide vor allem auf reiche Privatkunden setzen, haben in der Corona-Krise bisher weniger gelitten als Banken, die im Massengeschäft stark sind.