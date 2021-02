Neues Flaggschiff von Cincoze: Unternehmen kündigt GP-3000 Hochleistungs-GPU-Computer für industrielle Anwendungen an

Cincoze, ein professioneller Hersteller von integrierten Systemen, hat sein neues Flaggschiff-Produkt, das GPU Edge Computing System GP-3000, angekündigt. Dessen Top-Funktion ist eine exklusive GPU Expansion Box, die eine Erweiterung für bis zu zwei High-End-GPU-Grafikkarten ermöglicht und so einen leistungsstarken GPU-Computer für den Industrieeinsatz schafft. Brandon Chien, General Manager von Cincoze, erklärt: „Wir wissen bereits, dass die KI Innovationen und Erweiterungen für industrielle Anwendungen vorantreiben wird. Der GP-3000 ist die Lösung von Cincoze für intensive Bildverarbeitung und komplexe Berechnungen, wie z. B. Deep Machine Learning, autonomes Fahren, automatisierte Sichtprüfung und mobile Überwachung. Als unser neuestes Topmodell vervielfacht der GP-3000 die Effizienz des Edge Computing, steigert die Produktivität und Zuverlässigkeit und beschleunigt die AIoT-Automatisierung.“

Cincoze Announces Flagship GP-3000 Industrial-Grade High-Performance GPU Computer (Photo: Business Wire)

Extreme Rechenleistung

Die extreme Rechenleistung des GP-3000 beginnt mit einer Intel® Xeon® oder Core™ i3/i5/i7 (Coffee Lake und Coffee Lake-R) CPU der 8. oder 9. Generation, einem Intel® C246 Chipsatz und der Unterstützung von zwei Sätzen DDR4-2666 ECC/non-ECC SO-DIMM bis zu 64 GB und bis zu zwei 250 W High-End GPU-Grafikkarten. Mit einer Gesamtsystem-Leistungsaufnahme von 720 W lassen sich die Anforderungen hocheffizienter Anwendungen leicht erfüllen und übertreffen. Der präzise Aufbau von Wärmeabführung und Kühlung sorgt für eine schnelle Wärmeableitung, so dass der Fokus ganz auf der atemberaubenden Leistung des GP-3000 liegt.

GPU-Skalierbarkeit

Der GP-3000 verfügt über hervorragende High-Efficiency-Edge-Computing-Fähigkeiten und unterstützt den Einbau verschiedener auf dem Markt erhältlicher GPU-Karten. Er kann mit der exklusiven GPU Expansion Box um bis zu zwei High-End-GPU-Karten (Full Length, max. 328 mm) erweitert werden. Der einzigartige „Adjustable GPU Retainer“ hält die Grafikkarte an Ort und Stelle und bietet so zusätzlichen Schutz vor dem Losrütteln in Umgebungen mit starken Vibrationen. Er verfügt über mehrere integrierte PCIe-Steckplätze für verschiedene High-Speed-I/O-Karten oder Bilderfassungskarten für unterschiedliche Anwendungen. Zukünftige Upgrades für höherwertige oder mehr GPU-Grafikkarten sind einfach umzusetzen: Die GPU Expansion Box kann einfach ausgetauscht werden. Eine vergleichbare Erweiterungsoption um mehrere Full-Length-Karten ist schwer zu finden.

Umfangreiche Anwendungsfunktionen

Mit Hochgeschwindigkeits-I/O und zahlreichen Funktionen definiert der GP-3000 den Standard für High-End-GPU-Computer neu. Zusätzlich zu den standardmäßigen fünf LAN-Ports und sechs USB 3.2-Ports verwendet der GP-3000 das exklusive CMI- und CFM-Moduldesign von Cincoze, das Erweiterungsmodule mit acht Gigabit-PoE-, zwei USB 3.2- oder zwei 10 Gb/s-LAN-Ports bietet. Zu den Speicheroptionen gehören Hochgeschwindigkeits-M.2-NVMe-Speichersteckplätze und vier Hot-Swap-fähige 2,5"-HDD/SSD-Einschübe, die über die vordere Wartungsblende zugänglich sind. Zusammen erfüllen sie die Speicheranforderungen der Large-Capacity-Bildverarbeitung und verbessern die Zugänglichkeit der Festplatten für einen bequemen Ausbau und Austausch. Das IGN-Modul (Power Ignition Sensing) kann die Spannung der On-Board-Batterie überwachen und eine verzögerte Abschaltzeit einstellen, um Schäden am System durch Stromschwankungen beim Starten oder Abstellen des Motors zu vermeiden. Diese Kombination verschiedener Funktionen bietet die nötige Flexibilität, um die Anforderungen verschiedener Marktanwendungen zu erfüllen.

Stark und langlebig

Im Streben, immer anspruchsvolleren Standards gerecht zu werden, ist der GP-3000 nach MIL-STD-810G zertifiziert und vom US-Verteidigungsministerium zur Prüfung von militärischen Geräten freigegeben (beantragt). Der GP-3000 verfügt über eine Spannungsversorgung von 9-48 V Gleichstrom, ist für den Betrieb bei Temperaturen von -40 bis 70 °C ausgelegt und unterstützt verschiedene Einbau-/Montagemethoden, einschließlich Wand-, Tisch-, Aufputz- und 19"-Rack-Montage. Der GP-3000 ist nach E-Mark und EN 50155 (nur EN 50121-3-2) zertifiziert, so dass er den harten Anforderungen von Bahn- und Fahrzeuganwendungen sowie anderen anspruchsvollen Anwendungsumgebungen standhalten kann.

Mit seiner Rechenleistung, Skalierbarkeit, Funktionalität und Langlebigkeit ist der GP-3000 der ultimative leistungsstarke integrierte GPU-Computer für den industriellen Einsatz. Der GP-3000 ist die ideale Plattform für verschiedene Branchen, darunter industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), Automobil, Bilderkennung, Transportwesen und jede andere Anwendung, die eine leistungsstarke GPU-Rechenleistung erfordert.

Über Cincoze

Cincoze ist ein Hersteller von eingebetteten Systemen für den professionellen Gebrauch. Wir entwickeln, fertigen und vermarkten lüfterlose Computer, Industrie-Panel-PCs und -Monitore sowie robuste GPU-eingebettete Systeme für anspruchsvolle Industrieanwendungen und raue Umgebungen. Mit innovativster Technologie und kundenorientierter Ausrichtung bietet Cincoze Produktlösungen, die sich nahtlos in die Kundenanwendungen integrieren lassen. Dabei handelt es sich um Anwendungen in den Bereichen Fertigungsautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Bildverarbeitung, Robotik, Fahrzeugcomputersysteme, autonome Fahrzeuge, intelligentes Transportwesen bis hin zu Sicherheits- und Überwachungstechnologie.

