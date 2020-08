Newmont: Achtung an den 2011‘er Hochs

In der Zeit zwischen Mitte 2016 und Anfang dieses Jahres hielt sich der Kursverlauf von Newmont innerhalb einer Seitwärtsbewegung zwischen grob 30,00 und in der Spitze 46,07 US-Dollar auf. Erst als der Goldpreis zu Beginn dieses Jahres bedingt durch die Corona-Pandemie dynamisch an Wert zugewonnen hatte, konnte auch Newmont spürbar zulegen und stieg in der abgelaufenen Woche ein Rekordhoch von 70,30 US-Dollar an. Doch mittlerweile scheint die Luft kurzfristig raus zu sein, an den 2011´er Hochs könnte sich durchaus eine Pullback-Bewegung einstellen und die recht stark überkaufte Situation etwas abbauen. Ein Abpraller wird daher stark favorisiert und eröffnet dadurch neue Handelsansätze.

Pullback wahrscheinlich

Nicht nur aufgrund der Widerstandszone bestehend aus dem Hoch aus 2011, sondern auch wegen der letztwöchigen Kerze in Form eines Spinning Tops und eines fallenden Goldpreises könnte Newmont in eine kurzfristige volatile Konsolidierung übergehen, diese hätte auf der Unterseite Platz zunächst bis 65,00 US-Dollar, darunter bis 60,00 US-Dollar und schlussendlich 52,50 US-Dollar. Wer sich ebenfalls auf die Seite bärischer Marktteilnehmer schlagen möchte, kann sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC8VDJ genauer ansehen. Kurzfristig könnte Newmont allerdings noch einmal versuchen den Bereich um die 2011´er Hochs bei 72,42 US-Dollar anzusteuern, spätestens nach einem Test dieses Widerstandes sollten aber deutliche Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Eine echte Überraschung wäre hingegen ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Höchststände von vor neun Jahren.

Newmont (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 70,00 // 70,30 // 71,55 // 72,42 // 73,46 // 74,29 US-Dollar Unterstützungen: 68,14 // 66,75 // 65,00 // 63,48 // 62,57 // 60,49 US-Dollar

Fazit

Sollte sich zu Beginn dieser Handelswoche tatsächlich eine Top-Formation im Bereich der Hochs aus 2011 einstellen, können sukzessive Short-Positionen über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC8VDJ eingegangen werden. Verdichten dürften sich die Hinweise hierauf bei einem Rückfall unter 67,90 US-Dollar, dann wären Abschläge auf 65,00 und 60,00 US-Dollar möglich. Bei einem Test der zuletzt genannten Kursmarke ergibt sich über den vorgestellten Schein eine potenzielle Rendite-Chance von 200 Prozent. Das Zertifikat dürfte entsprechend um 0,98 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte vorerst das Jahreshoch nicht unterschreiten.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC8VDJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,20 - 0,24 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 71,0877 US-Dollar Basiswert: Newmont KO-Schwelle: 71,0877 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 69,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,98 Euro Hebel: 24,5 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

