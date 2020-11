NEWMONT - Das sieht gar nicht gut aus!

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 60,180 $ (NYSE)

Der Goldpreis fällt heute unter die Unterstützungszone zwischen 1.862 und 1.848 USD und sendet damit ein Verkaufssignal aus. Wenig überraschend halten intraday auch die Goldminenaktien die rote Laterne und geben um über 2 % nach. Wir blicken erneut auf das Schwergewicht schlechthin, die Newmont-Aktie.

Anders als das Edelmetall selbst hat diese Aktie noch keine neuen Mehrmonatstiefs markiert. Das Oktobertief bei 59,29 USD ist noch ein Stück entfernt, vorgeschaltet dient der EMA200 bei gut 59,90 USD als Support. Zwischen diesen Marken müssen die Käufer folglich versuchen den Wert zu stabilisieren. Ansonsten droht auch bei der Newmont-Aktie ein charttechnischer Auswasch, der als großes Ziel das Ausbruchsniveau bei 52,48 USD beinhaltet.

Der Konsolidierungstrend ist ungebrochen und in jedem Fall unter dem Hoch bei 66,22 USD intakt. Es bietet sich auf der Long-Seite erst einmal an, die Füße still zu halten und auf Umkehrkerzen zu achten. Für Shorts ist es aktuell angesichts der nahen Supports zu spät. Hier könnten Trader einen Bruch der Unterstützungen abwarten und anschließend in Rückläufe shorten.

Fundamental erwarten Analysten bei Newmont 2021 einen Umsatz- und Gewinnsprung. Das KGV von 12 ist für US-Verhältnisse günstig.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 9,74 11,58 14,48 Ergebnis je Aktie in USD 3,81 3,42 4,82 KGV 16 18 12 Dividende je Aktie in USD 0,56 1,10 1,60 Dividendenrendite 0,93 % 1,83 % 2,67 % *e = erwartet

