Nicholas Jagoda wird Partner und Portfoliomanager bei Aeolus

Aeolus Capital Management Ltd. („Aeolus“) gibt heute bekannt, dass Nicholas Jagoda zum Partner und Portfoliomanager von Aeolus ernannt wird, nachdem er seine Verpflichtungen bei Elementum Advisors, LLC („Elementum“), erfüllt hat, wo er gegenwärtig als Partner und Portfoliomanager tätig ist. Nicholas Jagoda beschäftigte sich zunächst mit Investitionen in besicherte Rückversicherungen, als er 2006 zu Stark Investments kam. Er war Teil des ursprünglichen Teams, das 2009 Elementum gründete, und spielte eine Schlüsselrolle bei der anschließenden Gründung von Elementum (Bermuda) Ltd. 2011.

Andrew Bernstein, geschäftsführender Partner und CEO, kommentierte die Ernennung von Herrn Jagoda wie folgt: „Ich habe Nick lange Zeit als einen der herausragenden Portfoliomanager in der ILS-Assetklasse betrachtet, und ich freue mich sehr, jemanden seines Kalibers bei Aeolus aufzunehmen. Unsere Fähigkeit, erstklassige Talente zu gewinnen, verbessert weiterhin die Kompetenzen von Aeolus als einer der führenden Manager von Rückversicherungsrisiken. Wir freuen uns, Nick in unserem Portfolio-Management-Team, Betriebsausschuss und in unserer Partnerschaft willkommen zu heißen.“

Aeolus Capital Management Ltd. verwaltet Kapital im Namen von Investoren, die ein Interesse an den hochwertigen risikobereinigten Renditen und Diversifizierungsvorteilen haben, die aus der Investition in den Markt für Katastrophenrückversicherungen und Retrozession entstehen. Aeolus hat seinen Sitz auf Bermuda, einem globalen Rückversicherungsmarkt, und verwaltet ein Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005751/de/

Aeolus

Steve Wells, +1 441 405 4847

info@aeolus.com

Rubenstein

Steve Murray, +1 631 697 5621

smurray@rubenstein.com

Haggie Partners

David Haggie, +44 (0)20 7562 4444

david@haggie.co.uk