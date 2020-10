Nicht mit Bitcoin zocken! So würde ich eine Million verdienen

Die Entwicklung des Bitcoin-Preises in diesem Jahr hat vielleicht einige Investoren davon überzeugt, dass die Krypto-Währung es wert ist, gekauft zu werden. Tatsächlich ist der Wert des Krypto-Geldes seit Anfang 2020 um etwa ein Drittel gestiegen. Das steht einem zweistelligen Verlust des FTSE 100 im gleichen Zeitraum gegenüber.

Aber obwohl Bitcoin im Jahr 2020 eine gute Investition war, denke ich, dass Investoren langfristig besser dran wären, wenn sie Aktien kaufen würden.

Bitcoin vs. Aktien

Meiner Meinung nach gibt es drei Hauptgründe, warum Aktien und Anteile eine bessere Investition sind als Bitcoin.

Zunächst einmal hat das Krypto-Asset keinen zugrundeliegenden fundamentalen Wert. Das bedeutet, dass es schwierig ist, herauszufinden, wie viel die Währung wert ist. Unternehmen hingegen produzieren einen Cashflow, der leichter zu bewerten ist.

Zweitens können Kryptowährungen schwierig zu kaufen und zu verkaufen sein. Hinzu kommt, dass viele der Broker, die Zugang zu diesen Produkten anbieten, nicht reguliert sind. Dies könnte bedeuten, dass wenn Investoren beim Kauf oder Verkauf von Bitcoin in Schwierigkeiten geraten, sie auf sich allein gestellt sind.

Drittens war die Sicherheit schon oft ein Thema. Hunderte von Millionen Dollar Bitcoin sind in den letzten Jahren gestohlen worden, da es keine Schutzmaßnahmen für Investoren gibt. Meistens führt ein Sicherheitsverstoß, dazu, dass der Investor alles verliert.

Meiner Meinung nach sind das wichtige Gründe, um die Kryptowährung zu meiden. Im Vergleich dazu muss sich jeder Börsenmakler bei der Financial Conduct Authority in Großbritannien registrieren lassen. Außerdem sind die Anleger bis zu einem gewissen Betrag geschützt, wenn die Institution zahlungsunfähig wird.

Wert schaffen

Aktien und Anteile haben auch eine längere Erfolgsgeschichte in der Wertschöpfung für Investoren. Zum Beispiel haben britische Aktien in den letzten 120 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 7 % erzielt. Es scheint nicht unvernünftig zu glauben, dass dieser Trend anhalten könnte.

Bei dieser Rendite wäre es nach meinen Berechnungen möglich, in 33 Jahren aus einer Investition von 100.000 £ 1 Million £ zu machen. Aufgrund der unvorhersehbaren Natur von Bitcoin, glaube ich nicht, dass Investoren mit dem Krypto-Asset die gleiche Art von Rendite erzielen könnten.

Einen diversifizierten Korb von Blue-Chip-Aktien zu erwerben, könnte der beste Weg sein, diese Rendite zu erzielen. Unternehmen wie Reckitt Benckiser und AstraZeneca sorgen mit ihrer weltweiten Vertriebsbasis für Diversifizierung. Sie bieten Investoren auch eine regelmäßige Dividendenrendite. Das ist eine weitere positive Eigenschaft, die Aktien bieten. Viele öffentliche Unternehmen zahlen den Investoren eine regelmäßige Dividende, aber meistens müssen Bitcoin-Besitzer für die Lagerung ihrer Krypto-Coins bezahlen.

Deshalb würde ich also Aktien und Anteile lieber als Bitcoin besitzen, um eine Million zu verdienen. Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass Bitcoin im Jahr 2020 eine gute Investition war. Wenn du das also ausnutzen möchtest, denke ich, dass es eine vernünftige Strategie sein könnte, den Besitz auf nur 5 % eines Portfolios zu begrenzen. Dies würde es dir erlauben, von jeglichem zukünftigen Aufwärtspotenzial zu profitieren und gleichzeitig das Abwärtspotenzial zu minimieren.

