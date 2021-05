Nike gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Sportartikelanbieter Nike Inc. (ISIN: US6541061031, NYSE: NKE) wird eine Quartalsdividende von 0,275 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Investoren erhalten die Zahlung am 1. Juli 2021 (Record day: 1. Juni 2021).

Im November 2020 steigerte Nike die Quartalsdividende um 12 Prozent auf 0,275 US-Dollar. Im Jahr 1984 zahlten die Amerikaner noch 1 US-Cent Dividende je Quartal aus. Seitdem wurde die Ausschüttung kontinuierlich erhöht, die letzten 19 Jahre in ununterbrochener Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,10 US-Dollar ausbezahlt. Derzeit liegt die Dividendenrendite unter Zugrundelegung des aktuellen Börsenkurses von 133,49 US-Dollar bei 0,82 Prozent (Stand: 6. Mai 2021). Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 10,36 Mrd. US-Dollar und damit 3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (10,10 Mrd. US-Dollar), wie am 18. März 2021 berichtet wurde. Der Gewinn kletterte um 71 Prozent auf 1,45 Mrd. US-Dollar. Nike mit Firmensitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon wurde 1972 gegründet. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 5,64 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 208,89 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Mai 2021). Redaktion MyDividends.de