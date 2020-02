Nikola Motors: Dürfen die Wasserstoff-Aktien weiter jubeln? – Cybertruck von Tesla bekommt Konkurrenz vom Wasserstofftruck Badger

Bescheiden wie immer hatte Trevor Milton bereits am Sonntag große Neuigkeiten für heute angekündigt. Bislang ging der Wasserstoff-Partner Nel und auch alle anderen Aktien aus der Branche bei den „Big News“ zumeist leer aus. Mit der Bekanntgabe das Nikola seine Trucks in Ulm baut hatte sich das schon ein wenig geändert. Und auch heute dürfte die Branche eher jubeln, als leer auszugehen. Nikola Motors hat seinen ersten Wasserstoff Pick-up präsentiert: Den Nikola Badger – der erste Wasserstoff-Dachs aus Phoenix.

Foto: Homepage Nikola Motors

September 2020 soll der Badger (übersetzt Dachs) bereits vom Band rollen. Die Reichweite soll bei 600 Meilen (965 Kilometer) liegen. Jeweils die Hälfte dieser möglichen Strecke soll von Batterie und Wasserstoff geliefert werden. Von 0 auf etwa 100 km/h soll es der Badger in 2,9 Sekunden schaffen. Von außen sieht der neue Pick-up von Nikola nicht so futuristisch aus wie der Cybertruck von Tesla, von innen sieht die Sache allerdings schon wieder ein Bisschen anders aus:

Foto: Homepage Nikola Motors

Amerikas liebstes Kind auf 4 Rädern, den Pick-up Truck, gibt es demnächst also auch in einer Wasserstoff-Variante. Ist das der große Durchbruch für die Branche? Wohl noch nicht ganz. Aber zumindest ist es ein Anfang. Was Nikola Motors bislang nämlich nicht nennt, ist der Preis für den Badger. Wird es ein Pick-up für den Massenmarkt oder wird es eher wie die ersten Tesla-Fahrzeuge ein hochpreisiges Prestige-Objekt. Ist diese Frage beantwortet, dann kann auch genauer gesagt werden, wie sehr der neue Badger die Fantasie, und vor allen Dingen die Aufträge der Wasserstoff-Branche, anschiebt.

Bis dahin darf über das Aussehen des neuen Nikola Motors Badger diskutiert werden. Der Cybertruck war jedenfalls wochenlang, dass Gesprächsthema Nummer 1 bei Tesla und hat seine Wirkung nicht verfehlt. Wie finden Sie den Badger?

Foto: Homepage Nikola Motors

Von Markus Weingran

Fotos: Homepage Nikola Motors

