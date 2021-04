NORDEX - Die Bullen bleiben im Vorteil

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 26,180 € (XETRA)

Nordex Group gewinnt 187-MW-Auftrag in der Türkei; Caba Grup bestellt 39 Anlagen des Typs N133/4800; Auftrag inklusive Serviceauftrag der Turbinen über 15 Jahre.

Quelle: Guidants News

Nachdem sich die Aktie seit Anfang März um fast 50 % verteuern konnte, sahen wir in den vergangenen beiden Handelstagen Gewinnmitnahmen. Die kleine Kurslücke vom 30. März wurde geschlossen. Die heutige Reaktion auf die Meldung fällt durchwachsen aus: Nach einem kleinen Plus im vorbörslichen Handel rutscht sie zum Handelsstart nochmals leicht ins Minus, wird aber wieder ins Plus gezogen.

Direkte Rallyfortsetzung oder längere Pause?

Die laufende Zwischenkorrektur sollte idealerweise auf hohem Niveau ablaufen. Ob sie sich zeitlich dabei ausdehnen wird, ist offen. Letztlich sollte die Aktie aber weiter nach oben blicken und in Richtung 2015er Hoch bei 33,90 EUR und später zum 2007er Hoch bei 39,60 EUR ansteigen.

Der Bereich bei 24,70 - 25,00 EUR wirkt ab jetzt unterstützend und sollte im besten Fall nicht mehr nachhaltig unterschritten werden. Ansonsten könnte es zu tiefen Rücksetzern bis 21,70 - 22,30 EUR kommen.

Nordex SE Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)