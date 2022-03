NORDEX - Kaufwelle hat noch Potenzial

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 17,080 € (XETRA)

Die Nordex-Aktie befindet sich seit April 2005 in einem riesigen symmetrischen Dreieck. Im März 2020 setzte die Aktie mit einem Tief bei 5,20 EUR fast auf diesem Dreieck auf. Anschließend schoss der Wert auf 27,37 EUR nach oben und erreichte fast die Oberkante des Dreiecks.

Von dort aus korrigierte die Aktie mehrere Monate. Sie fiel sogar unter das log. 50 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 11,93 EUR zurück. Nach einem kurzen Rückfall darunter startete aber mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine massive Rally. In der letzten Woche notierte die Aktie im Hoch bei 18,73 EUR. Seitdem kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen.

Mittelfristig bullisches Chartbild

Die Rally der letzten drei Wochen hat neue mittelfristige Kaufsignale mit sich gebracht. Die Aktie kann in den nächsten Wochen an die Oberkante des Dreiecks, also in Richtung 27,37 EUR und leicht darüber hinaus ansteigen. Zuvor kann es allerdings noch zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen. Im Extremfall kann der Wert dabei auf 13,70 EUR zurücksetzen. Extremfälle müssen aber keineswegs eintreten.

Sollte die Aktie allerdings unter 13,70 EUR abfallen, könnte zunächst die Rally der letzten Wochen und später die Rally am März 2020 abverkauft werden.

Fazit: In den nächsten Tagen könnte man nach Einstiegschancen Ausschau halten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)