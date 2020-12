Nordex will sich frisches Geld am Kapitalmarkt beschaffen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagen-Hersteller Nordex will sich am Kapitalmarkt frisches Geld beschaffen. Knapp 10,67 Millionen neue Aktien sollen institutionellen Anlegern in einem beschleunigten Verfahren zum Kauf angeboten werden, wie der Konzern am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Nordex will das Geld etwa zur weiteren Unterstützung des zukünftigen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz verwenden. Der Nordex-Ankeraktionär Acciona unterstütze die Kapitalerhöhung und habe signalisiert, sich daran voraussichtlich "mit einer wesentlichen Order" zu beteiligen, hieß es weiter. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Anleger zeigten sich nicht begeistert. Der Kurs der Nordex-Aktie rauschte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als sechs Prozent in die Tiefe./jha/he