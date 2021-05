NordLB hebt Infineon auf 'Kaufen' - Ziel hoch auf 38 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat Infineon nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 38 Euro angehoben. "Im Rahmen einer sehr dynamischen Branchenentwicklung mit intakten Langfristtrends entwickelt sich auch Infineon dynamisch", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Halbleiterkonzern die Jahresziele leicht angehoben./gl/he

