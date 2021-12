NordLB senkt Ziel für Rheinmetall auf 83 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Rheinmetall nach Neunmonatszahlen und gekapptem Ausblick von 86 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wie viele andere auch, leide Rheinmetall unter dem Mangel an Chips und anderen Rohstoffen, so dass sich der Ausblick für 2021 eingetrübt habe, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 11:06 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 11:13 / MEZ

