NordLB senkt Ziel für Wirecard auf 1 Euro - 'Verkaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wirecard nach dem Insolvenzantrag des Zahlungsabwicklers von 20 auf 1 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nach den skandalösen Ereignissen der vergangenen Tage habe der Bezahldienstleister nun als vorläufigen Höhepunkt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gestellt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rät dringend von spekulativen Investments bei Wirecard ab und erwartet, dass die Aktie in absehbarer Zeit den Dax verlassen muss./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 11:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 11:25 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.