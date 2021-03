Nordson zahlt Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Nordson Corp. (ISIN: US6556631025, NASDAQ: NDSN) zahlt am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 39 US-Cents an die Aktionäre. Record date war der 23. Februar 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,56 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 196,53 US-Dollar entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,79 Prozent (Stand: 8. März 2021).

Nordson hat die Dividende im letzten Jahr das 57. Jahr in Folge erhöht. Nach Firmenangaben liegt das Unternehmen damit auf Platz 14 der an einer Börse gehandelten US-Firmen mit der längsten Serie an Dividendenanhebungen.

Die Nordson Corporation ist 1954 von den Brüdern Eric und Evan Nord in Amherst, Ohio gegründet worden. Nordson ist ein Hersteller von Technologien zum Auftragen von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen für Verbraucher- und Industrieprodukte. In Deutschland liegt die Hauptverwaltung in Erkrath. Der Umsatz lag im ersten Quartal (31. Januar) des Fiskaljahres 2021 bei 526,57 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 494,92 Mio. US-Dollar), wie am 22. Februar berichtet wurde. Der Gewinn betrug 78 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 52 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 2,20 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,38 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de