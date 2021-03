NOVAVAX - Ist dieses Volamonster ein Kaufkandidat?

Novavax Inc. - WKN: A2PKMZ - ISIN: US6700024010 - Kurs: 205,770 $ (NASDAQ)

Novavax verfehlt im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -2,70 USD die Analystenschätzungen von -1,15 USD. Der Umsatz liegt mit 279,66 Mio. USD unter den Erwartungen von 347,92 Mio. USD

Diese Zahlen gab das Unternehmen am 01. März 2020 nachbörslich bekannt. Zudem erwartet das Unternehmen die US-Zulassung für den Covid-19 Impfstoff im Mai.

Die Börse reagierte gestern mit einem kräftigen Abschlag auf diese Zahlen und Aussagen. Die Aktie verlor 14,60 %.

Die Novavax-Aktie befindet sich seit dem Allzeittief bei 3,54 USD aus dem November 2019 in einer massiven Rally. Anfang Februar attackierte die Aktie ihr Allzeithoch aus dem August 2015 und markierte ein neues bei 331,68 USD. Ein stabiler Ausbruch über das alte gelang aber nicht.

Die Aktie drehte nach unten und korrigiert seitdem. Dabei nähert sie sich dem letzten Zwischenhoch bei 189,40 USD und damit auch dem log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab November 2020 bei 189,48 USD stark an.

Wo bieten sich neue Chancen?

In diesem Unterstützungsbereich könnte die Aktie wieder nach oben drehen und zu einer Rally bis zumindest 300,20-331,68 USD ansetzen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 189,40 USD abfallen, dann könnte es zu einem weiteren Rücksetzer in Richtung 134,07 USD, also an das log. 61,8 % Retracement der Rally ab November 2020 kommen.

