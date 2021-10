NOVAVAX - Politico schießt die Aktie ab!

Novavax ist eines dieser Beispiele, wie Aktien wie Phoenix aus der Asche explodieren können, wenn neue Fantasie in den Kurs kommt. Noch im Jahr 2019 stand das auf die Entwicklung von Impfstoffen fokussierte Biotech-Unternehmen am Rande der Insolvenz, der Kurs notierte bei nicht einmal 0,20 USD. Es folgte ein 1:20 Reverse-Split und die Coronapandemie, die dem Wert neues Leben einhauchte. Satte 1,6 Mrd. USD butterte die US-Regierung in das Impfstoffprogramm von Novavax. Wohlgemerkt in ein Unternehmen, das bis dato kein einziges Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht hatte. Kein anderes Unternehmen bekam zudem mehr Geld aus den US-Töpfen. Im Februar markierte die Novavax-Aktie ein neues Allzeithoch. Kurszuwachs seit dem Tief: Über 9.200 %. Bewertung: Knapp 25 Mrd. USD.

Inzwischen hat sich der Kurs halbiert, Novavax aber zumindest in der Forschung Erfolge gefeiert. Die Studiendaten für den Coronaimpfstoff NVX-CoV2373 fielen positiv aus. Noch ist das Produkt aber weder in den USA noch in Europa zugelassen. Wie das Online-Portal Politico berichtet, könnte die Zulassung auch durchaus weiter auf sich warten lassen, denn das Unternehmen hat derzeit mit massiven Produktionsproblemen zu kämpfen. Laut Informationen von drei Insidern sind die durchaus bekannten Probleme immer noch nicht gelöst. Novavax schafft es bislang nicht, die Reinheitsstandards der Behörden zu erfüllen. Kürzlich hätte das Unternehmen bei der Produktion nur einen Reinheitsgrad von 70 % erreicht, die FDA fordert mindestens 90 %.

Die Verzögerungen sind insofern bedauerlich, als dass der Impfstoff vorrangig zur Impfung von Menschen in ärmeren Ländern eingesetzt werden sollte. Bis Ende 2022 sollte Novavax 2 Mrd. Impfstoffdosen liefern. Dieses Ziel des internationalen Konsortiums COVAX ist nun in Gefahr. Je länger die Pandemie dauert, desto geringer dürfte zudem die Rolle von NVX-CoV2373 sein. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Informanten gehen sogar davon aus, dass es bis Ende 2022 dauern könnte, bis Novavax die Probleme in den Griff bekommen wird.

Nach dem Bericht stürzt die Novavax-Aktie vorbörslich um 20 % in die Tiefe. Der Aufwärtstrend seit dem vierten Quartal 2020 ist damit endgültig beendet. Im Fokus stehen nun markante Zwischentiefs im Wochenchart bei 117,12 USD und darunter 76,60 USD. Dort können Anleger den Wert auf potenzielle Umkehrtendenzen untersuchen. Ein wichtiges langfristiges Ausbruchslevel notiert bei 55 USD.

Fazit: Die Euphorie rund um den Impfstoff von Novavax ist Geschichte. Das Unternehmen muss sich nun der blanken Realität stellen. Und selbst nach dem 20 %-Rutsch liegt die Bewertung immer noch bei knapp 10 Mrd. USD. 2,1 Mrd. USD Cash befanden sich zumindest zum Halbjahr in der Kasse. Die Umsatz- und Gewinnziele für 2022 sind in Gefahr. Potenzielle Korrekturziele für die Aktie liegen bei 117,12 und 76,60 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 476,00 1,92 5,44 Ergebnis je Aktie in USD -7,27 -9,31 35,76 Gewinnwachstum - - KGV - - 4 KUV 0,0 6,2 2,2 PEG neg. neg. *e = erwartet

Novavax-Aktie (Wochenchart)

