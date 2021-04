NOVAVAX (Update) - Aktie auf dem Vormarsch

Novavax Inc. - WKN: A2PKMZ - ISIN: US6700024010 - Kurs: 257,660 $ (NASDAQ)

Das Fazit der jüngsten GodmodePLUS-Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) von vor 14 Tagen ("NOVAVAX - Impfstoff-Aktie im Chartcheck") lautete wie folgt: "Die Bewegung seit dem Februarhoch oberhalb der 300 USD-Marke trägt bislang einen korrektiven Charakter und sollte von einem erneuten Aufwärtsschub gefolgt werden. Startsignal für solch eine Rally könnte ein Tagesschluss oberhalb der kurzfristig relevanten Abwärtstrendlinie im Tageschart darstellen. In dem Falle würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden, welches Anschlussorders auf der Oberseite und einen neuen Aufwärtsimpuls Richtung 250 bis 320 USD auslösen könnte."

Rally in vollem Gange

Zwei Tage nach der Betrachtung wurde die Aufwärtstrendlinie wie erwartet überwunden, es folgte eine mehrtägige Konsolidierung die in den vergangenen Tagen von einem erneuten Aufwärtsschub abgelöst wurde.

Damit ist das vor zwei Wochen vorgestellte bullische Rallyszenario bereits in vollem Gange, allerdings steht die Aktie nun 60 USD höher als noch vor zwei Wochen, das Chance Risiko-Profil ist hiermit auf aktuellem Niveau deutlich unattraktiver als noch vor zwei Wochen. Wenn Sie noch kein GodmodePlus Abo haben können Sie dieses über den Link oben oder unten für zwei Wochen kostenfrei testen.

Der Weg des geringsten Widerstands ist hier nun weiter aufwärts in den Bereich um 300 bis 350 USD. Erst Kurse unterhalb von 200 USD ändern etwas an dieser Einschätzung.

Novavax Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)