NVIDIA - Kryptoboom-Gewinner-Aktie nähert sich Allzeithoch

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 613,000 $ (NASDAQ)

Gamer und Kryptowährungs-Miner reißen sich um die Grafikkarten von Anbietern wie Nvidia, die aufgrund der immensen Nachfrage zu Höchstpreisen gehandelt werden und beim Hersteller zu Rekordumsätzen und zuletzt zu einer Prognoseerhöhung führten.

In diesem Boom starteten die Bullen bei der Aktie schon im Februar den Versuch eines Ausbruchs aus einer großen Konsolidierung, der allerdings schon mit einem neuen Höchststand bei 614,90 USD endete. Es folgte ein drastischer Ausverkauf, der den Wert an die große Unterstützung bei 468,17 USD einbrechen ließ.

Konter an zentraler Unterstützung rettete Aufwärtstrend

Diese Marke stoppte die Verkaufswelle allerdings ab und sorgte damit Anfang März für den Beginn einer Erholung, die zum einen ein mittelfristiges Verkaufssignal verhinderte und sich zum anderen in den letzten Wochen zu einer immer steiler werdenden Rally auswuchs.

Sie erreichte Anfang April mit dem Ausbruch über 588,97 USD und das neue Rekordhoch bei 614,90 USD ihren Höhepunkt und ließ den Wert in der Spitze bis an die langfristige Zielmarke bei 642,35 USD und mit 648,56 USD auf ein neues Allzeithoch klettern. Dort setzte ein Rücklauf an die Unterstützung bei 588,15 USD ein, die bislang von den Bullen verteidigt wurde.

Nur eine Hürde bis zum neuen Allzeithoch

Oberhalb von 588,15 USD ist der Aufwärtstrend intakt und bei einem Anstieg über die Hürde bei 626,82 USD mit weiteren Zugewinnen bis zum Allzeithoch bei 648,56 USD zu rechnen. Dort wäre allerdings der Beginn einer Korrekturphase nicht verwunderlich. Sollte die Aktie von Nvidia dagegen auch über diese Barriere ausbrechen, könnte die Kaufwelle direkt bis 675,00 und darüber kurzzeitig bis 690,00 USD führen.

Erst bei einem Bruch der 588,15 USD-Marke wäre die Fortsetzung der Korrektur bis 570,00 und 559,97 USD zu erwarten. Dort dürften die Bullen den Aufwärtstrend reaktivieren. Abgaben unter 559,97 USD würden jedoch ein weitreichendes bärisches Signal und einen mittelfristigen Kursrutsch bis 500,00 und 468,17 USD nach sich ziehen.

NVIDIA Chartanalyse (Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)