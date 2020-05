Nvidia meldet Dividende

Der amerikanische Grafikspezialist Nvidia Corp. (ISIN: US67066G1040, NASDAQ: NVDA) zahlt am 26. Juni 2020 eine Quartalsdividende von 0,16 US-Dollar aus. Record date ist der 5. Juni 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit weiterhin 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 361,05 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2020) bei 0,18 Prozent.

Nvidia mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, wurde 1993 gegründet und ist ein Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer und Spielkonsolen. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 (GAAP) erzielte Nvidia einen Umsatz von 3,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,22 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 917 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 394 Mio. US-Dollar), wie am 21. Mai berichtet wurde. Am 27. April 2020 schloss Nvidia die Akquisition von Mellanox Technologies Ltd. im Wert von rund 7 Mrd. US-Dollar ab.

Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 53,44 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 222 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. Mai 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de