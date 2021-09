Oddo BHF hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel 3,70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Santander von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 3,30 auf 3,70 Euro angehoben. Der verbesserte Ausblick der spanischen Großbank werde in den Aktien noch nicht angemessen honoriert, schrieb Analyst Steven Gould in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 06:42 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2021 / 07:35 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.