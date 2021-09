Oh happy day - 50 Jahre Indexanlagen

Exchange Traded Funds, oder auf Deutsch börsengehandelte Fonds, sind kostengünstig, Transparent, einfach handelbar und eigentlich schon ein echter Klassiker in der Welt der Anlagen - aber wie kam es denn eigentlich zu ihrem Aufstieg?



Der Hype ist groß

2020 waren ca. sieben Billionen US-Dollar1 weltweit in ETFs investiert, das entspricht mehr als dem doppelten Bruttoinlandsprodukt von Deutschland.2 Gleichzeitig ist die Summe an verfügbaren ETFs stetig auf über 7.6003 gestiegen. Und pünktlich zum 50. Geburtstag knackt auch der europäische ETF-Markt die Billionen-Euro-Grenze.4Ein Grund den Trend genauer zu beleuchten und zu schauen, wo er eigentlich seinen Anfang genommen hat.

1971: Benzin kostet 58 Pfennig und der erste ETF der Welt betritt die Bühne

A Star is born! Und wo sollte das sonst passieren, als in den USA? Zwei Finanzexperten entwickelten 1971 - als der Liter Benzin umgerechnet noch 29 Cent kostete5 - den Samsonite Pension Fund auf Anregen des Erben der Edel-Koffermarke. Damals wurden 1.500 Aktien abgebildet, die an der New Yorker Börse gelistet waren. Anders als bei heutigen ETFs wurde der Nettoinventarwert allerdings nur einmal am Tag berechnet.6 Der erste - aus heutiger Sicht - echte ETF wurde dann 1990 in Toronto aufgesetzt und hieß Toronto 35 Index Participation Fund.7

2000: Guten Morgen Deutschland











2021: Up-to-date und richtig gefragt - von Sparplan bis Einmalkauf, Nachhaltigkeit und Neobroker

Mittlerweile wächst nicht nur die Anzahl an ETFs, sondern auch die Möglichkeiten, mit ihnen zu arbeiten. Konnten ETFs in der Regel nur per Einmalkauf genutzt werden, bieten viele Anbieter mittlerweile auch Sparpläne an - und das geht schon ab 1,- Euro. Ähnlich wie bei einem Sparbuch zahlen Sie regelmäßig einen festen Betrag in einen ausgewählten ETF ein. Eine weitere Möglichkeit sind nachhaltige ETFs, sogenannte ESG-ETFs. Diese investieren nach klaren ökologischen, sozialen und Vorgaben der Unternehmensführung. Hinzukommen sogenannte Neobroker, die es Ihnen erlauben, Ihr Portfolio einfach online zu erstellen und zu verwalten. Eine Chance für alle, die ETFs für sich nutzen wollen und keinen klassischen Bankberater haben oder möchten.

2025: Willkommen in der Zukunft

Die Reise der ETFs seit den 70er Jahren ist beeindruckend. Ob sich der Trend weiterhin so rasant entwickelt, steht natürlich in den Sternen. Aber die Prognosen sind vielversprechend. Bis zum Jahr 2025 rechnet extraETF beispielsweise mit einem jährlichen Wachstum bei der Zahl der ausgeführten ETF-Sparpläne von 35 Prozent. Für das Jahr 2025 würden dann neun Millionen ETF-Sparpläne monatlich ausgeführt werden. Zum Vergleich: Im Dezember 2020 waren es noch rund zwei Millionen. Gleichzeitig wird sich voraussichtlich die durchschnittliche monatlich Sparraterate erhöhen - von 150 Euro auf 165 Euro. Unterm Strich wird dadurch das jährliche Sparvolumen von 3,6 Milliarden Euro auf 15,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 steigen.9Die Zukunftsaussichten? Sind also positiv. Und ein guter Grund, sich nicht nur zum 50. Geburtstag genauer mit ETFs zu beschäftigen. Wir sagen Happy Birthday!





