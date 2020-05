Oha! Das nenn’ ich mal Skin in the Game bei Warren Buffett & Berkshire Hathaway!

Warren Buffetts Verhalten gibt vielen Investoren derzeit Rätsel auf. Dass er in Zeiten des Coronavirus jetzt noch nicht investiert hat, ist für viele Investoren eine Überraschung gewesen. Auch die rekordverdächtigen liquiden Mittel des Starinvestors sind ein Aspekt, der ungewohnt erscheint. Speziell innerhalb einer Korrektur.

Was jedenfalls kein Geheimnis und kein Rätsel ist, ist Warren Buffetts Skin in the Game bei Berkshire Hathaway. Noch immer ist das Orakel von Omaha einer der Hauptinvestoren der legendären Beteiligungsgesellschaft. Entsprechend wird Buffett jede Entscheidung auch aus seinem eigenen Wohl heraus treffen.

Allerdings ist es jetzt nicht die Aktienposition vom Starinvestor selbst, die zeigt, dass hier langfristig noch ein Grund zum Optimismus besteht. Nein, auch ein weiterer Funktionär von Berkshire Hathaway hat jetzt im Rahmen eines millionenschweren Zukaufs bewiesen, dass langfristig noch immer eine aussichtsreiche Perspektive ist. Was es diesbezüglich zu wissen gilt, erfährst du in den folgenden Zeilen.

Ein Millionenkauf in dieser schwierigen Phase!

Ist dir Meryl Witmer ein Begriff? Falls nicht, ist das keine große Überraschung beim prominenten Vorstandsteam, das es bei Berkshire Hathaway gibt. Witmer ist jedenfalls ein weiteres Mitglied im Board der legendären Beteiligungsgesellschaft. Und somit irgendwo im Management aktiv.

Als Insiderin hat Witmer jetzt jedenfalls ein Zeichen der Zuversicht versendet. Für rund 2,2 Mio. US-Dollar hat die Berkshire-Funktionärin jetzt Anteilsscheine an Berkshire Hathaway gekauft. Und dafür am 18. Mai dieses Jahres acht A-Aktien für jeweils 261.000 US-Dollar gekauft. Sowie 1.000 B-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis in Höhe von 173,30 US-Dollar. Ein zugegebenermaßen größeres Aktienpaket selbst für die offenkundig vermögende Managerin, die diesen Zukauf unter anderem für ihren Familienfonds getätigt hat.

Das mag zwar speziell im Vergleich zu Warren Buffetts gigantischem, milliardenschwerem Aktienpaket vergleichsweise wenig erscheinen und ist auch rein quantitativ nicht zu vergleichen mit Ajit Jains Aktienkauf im Jahre 2018, als der Berkshire-Funktionär für rund 20 Mio. US-Dollar gekauft hat. Aber dennoch: 2,2 Mio. US-Dollar sind immerhin eine Menge Geld. Und entsprechend viel Skin in the Game.

Sollte man als Investor jetzt folgen?

Die spannende Frage ist nun jedenfalls, ob es ein cleverer Schachzug ist, gerade jetzt auf die Aktie von Berkshire Hathaway zu setzen. Eben weil Warren Buffett so zögerlich agiert und bislang eher mit wenig Aktivismus in der aktuellen Korrektur geglänzt hat. Die Kritik an verpassten Chancen steht jedenfalls im Raum.

Gerade für sicherheitsbedürftige Investoren könnte die Aktie jedoch noch immer eine clevere Wahl sein: Warren Buffett agiert jetzt schließlich besonders bedächtig und wird in weiteren, womöglich volatilen Phasen zuschlagen können. Spätestens wenn (wobei die Frage noch dem Ob ebenfalls im Raum steht) die Korrektur noch einmal anzieht, dürfte dieser Ansatz aufgehen.

Mittel- bis langfristig spricht sowieso noch immer viel für die Anteilsscheine. Ein diversifiziertes Portfolio und ein erfahrenes Investmentteam lenken hier die Aktienauswahl. Das könnte mittel- bis langfristig für solide Renditen sprechen. Wobei Sicherheit womöglich wichtiger wird und Erhalt eine große Priorität besitzt. Ein Mix, der für einige Investoren jedoch durchaus interessant sein kann.

Vertrauen ist jedenfalls da!

Zumindest vonseiten des Managements scheint Vertrauen noch immer da zu sein. Der Kauf von Witmer zeigt, dass der Vorstand langfristig denkt. Ebenso wie Warren Buffett. Und eigentlich auch alle Investoren, die bei Berkshire Hathaway investiert sind. Sofern auch bei dir daher der langfristige Optimismus überwiegt, könnte die Aktie noch immer ein Kauf sein.

