OLX Autos erzielt 1 Mrd. US-Dollar bei Gebrauchtwagengeschäften

OLX Autos kombiniert Online-Handelsplattformen mit Offline-Autobesichtigungen, um Verbrauchern Erfahrungen der „nächsten Generation“ beim Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen zu bieten

Jeden Monat werden rund eine halbe Million Fahrzeuge von Verbrauchern und Händlern auf der OLX Autos Plattform zum Verkauf angeboten

Bis heute hat das im Januar 2020 gegründete Unternehmen über seinen bequemen und vertrauenswürdigen Autoverkaufsservice mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Autotransaktionen getätigt

Wie die OLX Group, ein führendes globales Netzwerk von Handelsplattformen, heute bekannt gab, hat OLX Autos, ein Innovationsführer für den Gebrauchtwagenhandel in 10 Ländern Asiens und Amerikas, seit seiner Gründung im Januar 2020 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielt.

Jeden Monat werden rund eine halbe Million Fahrzeuge von Verbrauchern und Händlern auf OLX Autos Kleinanzeigenplattformen in Indien, Indonesien und Lateinamerika zum Verkauf angeboten. OLX Autos führt sein schnelles Wachstum darauf zurück, dass es über seine integrierten Online- und Offline-Funktionen Kundenlösungen sowohl für private Autoverkäufer und -käufer als auch für Händler anbietet:

Autoverkäufer haben Zugang zu einer kostenlosen Bewertung ihrer Fahrzeuge, entweder durch eine persönliche Inspektion in einem der über 450 autorisierten Kfz-Inspektionszentren von OLX Autos oder durch bequeme Ferninspektion vor der eigenen Haustür. Eine Online-Händlerauktion in Echtzeit, die ein Netzwerk von über 13.000 Autohändlern erreicht, bedeutet, dass den Verkäufern in weniger als einer Stunde ein fairer Marktpreis geboten wird, der einen vertrauenswürdigen Autoverkaufsservice mit sofortiger und garantierter Bezahlung beinhaltet.

Den Käufern bietet OLX Autos die Sicherheit einer großen Auswahl an geprüften und verifizierten Fahrzeugen und die Möglichkeit, „OLX Autos Certified“-Fahrzeuge direkt über die Online-Kleinanzeigenplattform von OLX zu kaufen. Käufer können außerdem praktische Dienstleistungen wie Finanzierung, Versicherung und Unterstützung bei der Zulassung in Anspruch nehmen, die nacheinander in den verschiedenen Ländern eingeführt werden.

Schließlich bietet OLX Autos Autohändlern eine zuverlässige und preisgünstige Quelle für den Fahrzeugbestand.

Durch die Zusammenführung von Offline- und Online-Diensten zu einem einheitlichen Kundenerlebnis ermöglicht OLX Autos einen vereinfachten Prozess für Autotransaktionen, der darauf abzielt, Vertrauen und Zuverlässigkeit in eine der wichtigsten Transaktionen im Leben der Menschen zu bringen.

Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie hat OLX Autos seine Produktentwicklung und sein Kundenerlebnis weiter beschleunigt und eine eigene Technologie entwickelt, um Pionierarbeit bei Haus- und Eigeninspektionsdiensten zu leisten. Auf diese Weise können Autoverkäufer mit ihrem Mobiltelefon die Daten ihres Fahrzeugs erfassen, Fotos machen, Videos hochladen, den Motorklang aufnehmen und bequem von zu Hause aus eine faire Bewertung erhalten.

Gautam Thakar, CEO von OLX Autos, erklärte: „Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Innovationen, um die Probleme unserer Kunden zu lösen, und wir finden immer wieder neue Wege, um den Prozess der Autotransaktion so angenehm und zufriedenstellend wie möglich zu gestalten. Die Einführung von Heim- und Eigeninspektionen während der Covid-19-Pandemie hat unseren Kunden geholfen, den Lockdown zu überstehen, der viele unserer Märkte betraf, als die Kfz-Inspektionszentren ihre Türen eine Zeit lang schließen mussten.“

„Wir nutzen Daten, Technologie und künstliche Intelligenz, um dem Verkäufer einen fairen Preis für sein Auto zu bieten, während wir den Käufern eine Versicherung und Garantien anbieten, um ihnen bei einer der potenziell stressigsten Transaktionen des Lebens ein Gefühl der Sicherheit zu geben“, schloss Thakar.

Die Geschichte von OLX Autos

Die Geschichte von OLX Autos begann im Jahr 2018 mit einer Minderheitsbeteiligung der OLX Group an der Frontier Car Group (FCG). Durch eine weitere Investition von 500 Mio. US-Dollar in die FCG im Jahr 2019 wurde die OLX Group zum Mehrheitsaktionär. Seit Januar 2020 haben OLX und FCG ihre Aktivitäten in ausgewählten Märkten zusammengelegt und die lokalen Marken in den meisten Ländern in „OLX Autos“ umbenannt. Zum ersten Mal wurden in diesen Ländern die physischen Kfz-Inspektionszentren der FCG mit den Online-Autohandelsplattformen von OLX kombiniert, um den Kunden zu helfen, die Barrieren beim Online-Kauf oder -Verkauf eines Fahrzeugs von bzw. an einen Fremden zu überwinden.

OLX Autos – Zahlen und Fakten

Einrichtungen (Online-Plattformen, Kfz-Inspektionszentren) in 10 Ländern (in alphabetischer Reihenfolge): Argentinien, Chile, Ecuador, Indien, Indonesien, Kolumbien, Mexiko, Pakistan, Peru und die Vereinigten Staaten

Jeden Monat werden ca. 500.000 Fahrzeuge von Verbrauchern und Händlern auf der OLX Autos Kleinanzeigenplattform eingestellt

Über 450 Kfz-Inspektionszentren bieten eine kostenlose Fahrzeuginspektion mit einem bequemen und vertrauenswürdigen Autoverkaufsservice und sofortiger Bezahlung in 1 Stunde für Autoverkäufer

Monatliche Inspektionen von ca. 50.000 Fahrzeugen

Netzwerk mit über 13.000 Händlern

Bis heute hat OLX Autos über 400.000 Fahrzeuge gekauft, verkauft und geprüft. Im Geschäftsjahr 2021 wurden ca. 100.000 Fahrzeuge verkauft

Über 4.600 Mitarbeiter unterstützen Kunden beim Verkauf ihrer Fahrzeuge auf 3 Kontinenten und 10 Märkten

Mit der mobilen App für die „Eigeninspektion“ können Autoverkäufer ihre eigenen Fahrzeuge prüfen und die Daten online einstellen – so können sie die Erfahrung des Kfz-Inspektionszentrums bequem von zu Hause aus nachvollziehen

Nach dem ersten Jahr, das von Wachstum und Innovation geprägt war, trat im März 2021 der Internet- und Marktplatz-Veteran Gautam Thakar (eBay, Shopping.com, Living Social) als globaler CEO von OLX Autos mit Sitz in Indien, dem größten Markt von OLX Autos, in das Unternehmen ein

Über OLX Autos

OLX Autos etabliert fortschrittliche Handelsplattformen für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen kombiniert Online- und Offline-Dienste in einer einfachen Lösung aus einer Hand und bietet Autokäufern und -verkäufern in 10 Ländern und drei Kontinenten gleichermaßen Komfort, Vertrauen und Sicherheit.

OLX Autos betreibt mehr als 450 Kfz-Inspektionszentren in Asien und Nord- und Südamerika sowie Online-Handelsplattformen für den Kauf und Verkauf von Autos. Bis heute hat OLX Autos über 400.000 Fahrzeuge gekauft, verkauft und geprüft.

OLX Autos ist gegenwärtig in Argentinien, Chile, Ecuador, Indien, Indonesien, Kolumbien, Mexiko und Peru aktiv. Es firmiert unter der bekannten Marke „webuyanycar.com“ in den USA und „CarFirst“ in Pakistan.

OLX Autos ist Teil der OLX Group, die eines der am schnellsten wachsenden Netzwerke von Handelsplattformen weltweit betreibt. Jeden Monat unterstützt die Gruppe 322 Millionen Menschen in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt beim Kauf und Verkauf von Fahrzeugen, bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche, beim Kauf und Verkauf von Haushaltswaren und vielem mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.olxgroup.com.

Über die OLX Group

Die OLX Group betreibt eines der am schnellsten wachsenden Netzwerke von Handelsplattformen weltweit. Die OLX Group unterstützt jeden Monat 322 Millionen Menschen in über 30 Ländern auf der ganzen Welt beim Kauf und Verkauf von Fahrzeugen, bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche, beim Kauf und Verkauf von Haushaltswaren und vielem mehr. Mit mehr als 20 beliebten lokalen Marken, darunter Avito, OLX, OLX Autos, Otomoto und Property24, sind die Lösungen des Unternehmens so konzipiert, dass sie für seine Kunden sicher, intelligent und bequem sind.

OLX Group wird von einem Team aus mehr als 11.000 Menschen auf der ganzen Welt getragen, die in ihrem Bestreben vereint sind, die Zukunft des Handels zu gestalten und den in allem verborgenen Wert zu erschließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.olxgroup.com.

OLX Group ist eine Geschäftseinheit von Prosus, einer globalen Internetgruppe für Verbraucher und einem der größten Technologieinvestoren der Welt. Prosus ist primär an der Euronext Amsterdam (AEX:PRX) und sekundär an der JSE Limited (XJSE:PRX) notiert und befindet sich mehrheitlich im Besitz von Naspers. Weitere Informationen über Prosus und seine Unternehmen sowie Investitionen erhalten Sie unter www.prosus.com.

